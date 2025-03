В Україні закінчилися далекобійні ракети ATACMS, – Associated Press

В Україні ймовірно вже закінчилася усі далекобійні балістичні ракети ATACMS, пише американське інформагентство Associated Press.Про це пише АР з посиланням американського чиновника і українського депутата, які говорили на умовах анонімності, повідомляє Українська правда "У середу офіційні особи визнали, що Київ більше не має жодної ракети дальнього радіусу дії ATACMS. За словами американського чиновника і українського депутата в комітеті з питань оборони, в Україні закінчилися ці ракети", - йдеться в повідомленні.Американський урядовець повідомив, що загалом США надали Україні менше 40 таких ракет, і що вони закінчилися в Україні наприкінці січня."Вище оборонне керівництво США, включаючи попереднього главу Пентагону Ллойда Остіна, дало зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість ATACMS, і що США і союзники по НАТО вважають інші види озброєнь більш цінними для ведення бойових дій", – пише AP.Американські ракети ATACMS залежно від модифікації можуть мати дальність від 140 до 300 км.17 листопада 2024 року видання The New York Times повідомило, що на той час президент США Джо Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії.19 листопада 2024 року ЗМІ повідомили, що Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.За кілька днів – 25 листопада 2024 року – OSINT-аналітики з’ясували, що Україна вперше вдарила ATACMS з касетною бойовою частиною по військовому аеродрому у Курській області РФ.Міністерство оборони РФ визнало, що 23 і 25 листопада 2024 року три далекобійні ракети ATACMS, запущені Збройними силами України, досягли цілей у Курській області РФ.У грудні 2024 року газета The New York Times із посиланням на американських чиновників писала, в Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США, тому Київ обмежує застосування цих ракет.