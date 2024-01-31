Скільки у Луцьку коштує перша молода картопля





Журналісти сайту



Так як молода картопля лише почалася з'являтися, то ціни кусаються. Хоча й не факт, що сильно здешевшає.



Журналісти промоніторили найпопулярніші супермаркети міста у пошуках найдешевшої молодої картопельки і, ось що знайшли:



АТБ



Тут єгипетська картопля коштує 39,95 грн за кілограм.



Сільпо



У цьому супермаркеті знайшли ранню картоплю з Єгипту за 55 грн/кг. Українська ж дорожча – по 75 грн/кг і 99 грн.



Наш Край



Тут можна придбати бульбу по 55.99 гривень за кілограм.



Яка ціна на стару картоплю



Ти часом стара картопля хоч і дешевша, та ціна на неї не є стабільною. Станом на березень 2025 року, ціни на картоплю в Україні значно зросли через скорочення запасів та погіршення якості продукції. Середня ціна в супермаркетах коливається від 28,90 до 40,50 гривень за кілограм, залежно від регіону та сорту.



На оптовому ринку вартість картоплі становить від 22 до 30 гривень за кілограм, що на 16% вище, ніж у січні 2024 року.



Основними причинами подорожчання є літня посуха та аномальна спека в липні 2024 року, які призвели до втрати 20–50% врожаю в центральній та східній Україні. Крім того, близько 70% врожаю збирають домогосподарства та дрібні фермери, які не мають доступу до сучасних технологій зберігання, що також впливає на стабільність цін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцьких супермаркетах уже почала з'являтися рання картопля.Журналісти сайту «Конкурент» зібрали інформацію про ціни.Так як молода картопля лише почалася з'являтися, то ціни кусаються. Хоча й не факт, що сильно здешевшає.Журналісти промоніторили найпопулярніші супермаркети міста у пошуках найдешевшої молодої картопельки і, ось що знайшли:Тут єгипетська картопля коштує 39,95 грн за кілограм.У цьому супермаркеті знайшли ранню картоплю з Єгипту за 55 грн/кг. Українська ж дорожча – по 75 грн/кг і 99 грн.Тут можна придбати бульбу по 55.99 гривень за кілограм.Ти часом стара картопля хоч і дешевша, та ціна на неї не є стабільною. Станом на березень 2025 року, ціни на картоплю в Україні значно зросли через скорочення запасів та погіршення якості продукції. Середня ціна в супермаркетах коливається від 28,90 до 40,50 гривень за кілограм, залежно від регіону та сорту.На оптовому ринку вартість картоплі становить від 22 до 30 гривень за кілограм, що на 16% вище, ніж у січні 2024 року.Основними причинами подорожчання є літня посуха та аномальна спека в липні 2024 року, які призвели до втрати 20–50% врожаю в центральній та східній Україні. Крім того, близько 70% врожаю збирають домогосподарства та дрібні фермери, які не мають доступу до сучасних технологій зберігання, що також впливає на стабільність цін.

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