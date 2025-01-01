Припинення вогню може бути протягом декількох днів: Рубіо назвав умову

Припинення вогню може бути протягом декількох днів: Рубіо назвав умову
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про свої сподівання на припинення вогню між Росією та Україною. Це може відбутися протягом "декількох днів", якщо в РФ погодяться на це після переговорів США та України в Саудівській Аравії.

Із посиланням на слова Рубіо про це пише The New York Times, передає ТСН.

"Ось як ми хотіли би бачити світ через кілька днів: жодна зі сторін не стріляє одна в одну — ні ракетами, ні ракетами, ні кулями, ні артилерією", — уточнив він умови припинення вогню.


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Теги: Зеленський, Трамп, війна, допомога США
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