Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-15 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.Від четверга, 13 березня, до суботи, 15 березня, очікується помірна сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, нездатній впливати на самопочуття людей.