Зеленський провів технологічну Ставку: обговорили дрони, удари в тил РФ та подолання РЕБ

Володимир Зеленський у середу, 12 березня, провів чергову Ставку. Вона була присвячена розвитку безпілотних систем та їхньому застосуванню в умовах війни.



Як повідомляє



За його словами, головною темою зустрічі стали українські дрони, їхні далекобійні удари, ефективність атак, а також способи вдосконалення технологій. До обговорення долучилися військові, урядовці та виробники озброєння.



Одним із ключових питань стало подолання російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що Україні потрібно нарощувати виробництво дронів, для чого необхідні нові контракти, фінансування та інвестиції від міжнародних партнерів. Він також наголосив, що розробники вже запропонували низку технологічних рішень для підвищення ефективності атак.



Президент підкреслив, що дрони стали однією з ключових складових у стримуванні Росії, а також можуть стати вагомою міжнародною перевагою України.



"Наше виробництво і модернізація дронів – це те, що гарантуватиме безпеку України у довгостроковій перспективі та стане частиною нашого майбутнього експорту", – наголосив Зеленський.



Він зауважив, що українські безпілотники вже зараз викликають значний інтерес у міжнародних партнерів, а їхнє використання у війні довело їхню важливість у захисті позицій та збереженні життів військових.



Зеленський заявив, що через 10 днів відбудеться нове обговорення цього питання, де мають бути надані конкретні відповіді на всі порушені теми.



"Те, що буде досягнуто зараз, працюватиме на Україну роками і десятиліттями", - підкреслив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниу середу, 12 березня, провів чергову Ставку. Вона була присвячена розвитку безпілотних систем та їхньому застосуванню в умовах війни.Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення.За його словами, головною темою зустрічі стали українські дрони, їхні далекобійні удари, ефективність атак, а також способи вдосконалення технологій. До обговорення долучилися військові, урядовці та виробники озброєння.Одним із ключових питань стало подолання російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що Україні потрібно нарощувати виробництво дронів, для чого необхідні нові контракти, фінансування та інвестиції від міжнародних партнерів. Він також наголосив, що розробники вже запропонували низку технологічних рішень для підвищення ефективності атак.Президент підкреслив, що дрони стали однією з ключових складових у стримуванні Росії, а також можуть стати вагомою міжнародною перевагою України."Наше виробництво і модернізація дронів – це те, що гарантуватиме безпеку України у довгостроковій перспективі та стане частиною нашого майбутнього експорту", – наголосив Зеленський.Він зауважив, що українські безпілотники вже зараз викликають значний інтерес у міжнародних партнерів, а їхнє використання у війні довело їхню важливість у захисті позицій та збереженні життів військових.Зеленський заявив, що через 10 днів відбудеться нове обговорення цього питання, де мають бути надані конкретні відповіді на всі порушені теми."Те, що буде досягнуто зараз, працюватиме на Україну роками і десятиліттями", - підкреслив він.

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