На Волині жінка намагалася вчинити самогубство у монастирі





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, 3 березня близько 15:35 жінка, перебуваючи в одній з кімнат готелю, розташованій на території Милицького чоловічого монастиря, що в селі Мирці Ковельського району вчинила спробу самогубства, вистрибнувши з вікна.



За коментарями звернулися до секретаря єпархії, якій підпорядкований монастир. Однак же він зауважив, що із журналістами не спілкується.



Відомості за фактом інциденту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення. Нині ж справу розслідують слідчі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шокуючий інцидент трапився в одному з монастирів Волині.Про це йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент TV Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, 3 березня близько 15:35 жінка, перебуваючи в одній з кімнат готелю, розташованій на території Милицького чоловічого монастиря, що в селі Мирці Ковельського району вчинила спробу самогубства, вистрибнувши з вікна.За коментарями звернулися до секретаря єпархії, якій підпорядкований монастир. Однак же він зауважив, що із журналістами не спілкується.Відомості за фактом інциденту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення. Нині ж справу розслідують слідчі.

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