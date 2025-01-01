На війні з окупантами загинув Герой з Волині Владислав Юхимов
Сьогодні, 22:16
На війні з окупантами загинув воїн Юхимов Владислав Юрійович зі села Рогожани.
Йдеться у повідомленні Устилузької міської територіальної громади.
Солдат Юхимов Владислав Юрійович загинув 09.03.2025 при виконанні бойового завдання на околицях населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
Владислав Юхимов народився 15.06.2001 року у селі Томахівка Вовчанського району Харківської області. З сім'єю мешкав у селі Рогожани Устилузької громади.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Йдеться у повідомленні Устилузької міської територіальної громади.
Солдат Юхимов Владислав Юрійович загинув 09.03.2025 при виконанні бойового завдання на околицях населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
Владислав Юхимов народився 15.06.2001 року у селі Томахівка Вовчанського району Харківської області. З сім'єю мешкав у селі Рогожани Устилузької громади.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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