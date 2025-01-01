На війні помер Герой з Волині Степан Ткачук

На війні помер Герой з Волині Степан Ткачук
На фронті помер молодший сержант Ткачук Степан Степанович 1966 року народження.

Про це повідомив очільник Поромівської громади Олег Савчук.

Захисник помер 11 березня 2025 року, перебуваючи у пункті тимчасової дислокації підрозділу військової частини А4796.
На війні помер Герой з Волині Степан Ткачук


Прощання та похорон відбудуться завтра, 13 березня. Жалобний кортеж вирушить приблизно о 10:40 від моргу міста Нововолинська.

Вшанування пам’яті та чин похорону проходитимуть у Хресто-Воздвиженській церкві м. Нововолинськ об 11:00. Поховання відбудеться на кладовищі села Михалє.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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