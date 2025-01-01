На війні помер Герой з Волині Степан Ткачук

Ткачук Степан Степанович 1966 року народження.



Про це повідомив очільник Поромівської громади Олег Савчук.



Захисник помер 11 березня 2025 року, перебуваючи у пункті тимчасової дислокації підрозділу військової частини А4796.





Прощання та похорон відбудуться завтра, 13 березня. Жалобний кортеж вирушить приблизно о 10:40 від моргу міста Нововолинська.



Вшанування пам’яті та чин похорону проходитимуть у Хресто-Воздвиженській церкві м. Нововолинськ об 11:00. Поховання відбудеться на кладовищі села Михалє.



ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті помер молодший сержант1966 року народження.Про це повідомив очільник Поромівської громадиЗахисник помер 11 березня 2025 року, перебуваючи у пункті тимчасової дислокації підрозділу військової частини А4796.Прощання та похорон відбудуться завтра, 13 березня. Жалобний кортеж вирушить приблизно о 10:40 від моргу міста Нововолинська.Вшанування пам’яті та чин похорону проходитимуть у Хресто-Воздвиженській церкві м. Нововолинськ об 11:00. Поховання відбудеться на кладовищі села Михалє.ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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