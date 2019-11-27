Хто переміг на виборах ректора ВНУ імені Лесі Українки: подробиці

Анатолій Цьось.



Результати виборів оголосили у середу, 12 березня. Голосування тривало з 9:00 до 15:00, передає



На виборах проголосувала 991 особа. Явка виборців склала 85,5%:



за Наталію Павліху проголосували 165 осіб (14,2%);



за Мирославу Філіпович віддали 37 голосів (3,19%);



за Анатолія Цьося проголосували 746 виборців (64,36%).



29 людей (2,5%) не підтримали жодного з кандидатів. Також було 14 недійсних бюлетенів.



Ректора обрали на 5 років.



Наразі Цьось працює як виконувач обов’язків, офіційно на посаду на другий термін він заступить у липні 2025 року.



Анатолій Цьось був на посаді ректора із 24 січня 2020 року. Його обрали на 5 років, тож термін каденції закінчився у 2025 році і розпочалися вибори. Анатолій Цьось став ректором після Ігоря Коцана, який очолював виш протягом 14 років.



Відповідно до закону «Про вищу освіту» участь у голосуванні брали:



кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник університету (не менше 75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах);



інші штатні працівники, яких обирають шляхом прямих таємних виборів (до 10%);



виборні представники з-поміж студентів, яких обирають інші студенти шляхом прямих таємних виборів (не менше 15%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ректором Волинського національного університету залишаєтьсяРезультати виборів оголосили у середу, 12 березня. Голосування тривало з 9:00 до 15:00, передає "Місто. Медіа" На виборах проголосувала 991 особа. Явка виборців склала 85,5%:запроголосували 165 осіб (14,2%);завіддали 37 голосів (3,19%);за Анатолія Цьося проголосували 746 виборців (64,36%).29 людей (2,5%) не підтримали жодного з кандидатів. Також було 14 недійсних бюлетенів.Ректора обрали на 5 років.Наразі Цьось працює як виконувач обов’язків, офіційно на посаду на другий термін він заступить у липні 2025 року.Анатолій Цьось був на посаді ректора із 24 січня 2020 року. Його обрали на 5 років, тож термін каденції закінчився у 2025 році і розпочалися вибори. Анатолій Цьось став ректором після Ігоря Коцана, який очолював виш протягом 14 років.Відповідно до закону «Про вищу освіту» участь у голосуванні брали:кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник університету (не менше 75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах);інші штатні працівники, яких обирають шляхом прямих таємних виборів (до 10%);виборні представники з-поміж студентів, яких обирають інші студенти шляхом прямих таємних виборів (не менше 15%).

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