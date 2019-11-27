Хто переміг на виборах ректора ВНУ імені Лесі Українки: подробиці
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Ректором Волинського національного університету залишається Анатолій Цьось.
Результати виборів оголосили у середу, 12 березня. Голосування тривало з 9:00 до 15:00, передає "Місто. Медіа"
На виборах проголосувала 991 особа. Явка виборців склала 85,5%:
за Наталію Павліху проголосували 165 осіб (14,2%);
за Мирославу Філіпович віддали 37 голосів (3,19%);
за Анатолія Цьося проголосували 746 виборців (64,36%).
29 людей (2,5%) не підтримали жодного з кандидатів. Також було 14 недійсних бюлетенів.
Ректора обрали на 5 років.
Наразі Цьось працює як виконувач обов’язків, офіційно на посаду на другий термін він заступить у липні 2025 року.
Анатолій Цьось був на посаді ректора із 24 січня 2020 року. Його обрали на 5 років, тож термін каденції закінчився у 2025 році і розпочалися вибори. Анатолій Цьось став ректором після Ігоря Коцана, який очолював виш протягом 14 років.
Відповідно до закону «Про вищу освіту» участь у голосуванні брали:
кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник університету (не менше 75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах);
інші штатні працівники, яких обирають шляхом прямих таємних виборів (до 10%);
виборні представники з-поміж студентів, яких обирають інші студенти шляхом прямих таємних виборів (не менше 15%).
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Результати виборів оголосили у середу, 12 березня. Голосування тривало з 9:00 до 15:00, передає "Місто. Медіа"
На виборах проголосувала 991 особа. Явка виборців склала 85,5%:
за Наталію Павліху проголосували 165 осіб (14,2%);
за Мирославу Філіпович віддали 37 голосів (3,19%);
за Анатолія Цьося проголосували 746 виборців (64,36%).
29 людей (2,5%) не підтримали жодного з кандидатів. Також було 14 недійсних бюлетенів.
Ректора обрали на 5 років.
Наразі Цьось працює як виконувач обов’язків, офіційно на посаду на другий термін він заступить у липні 2025 року.
Анатолій Цьось був на посаді ректора із 24 січня 2020 року. Його обрали на 5 років, тож термін каденції закінчився у 2025 році і розпочалися вибори. Анатолій Цьось став ректором після Ігоря Коцана, який очолював виш протягом 14 років.
Відповідно до закону «Про вищу освіту» участь у голосуванні брали:
кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник університету (не менше 75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах);
інші штатні працівники, яких обирають шляхом прямих таємних виборів (до 10%);
виборні представники з-поміж студентів, яких обирають інші студенти шляхом прямих таємних виборів (не менше 15%).
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