Хто переміг на виборах ректора ВНУ імені Лесі Українки: подробиці

Хто переміг на виборах ректора ВНУ імені Лесі Українки: подробиці
Ректором Волинського національного університету залишається Анатолій Цьось.

Результати виборів оголосили у середу, 12 березня. Голосування тривало з 9:00 до 15:00, передає "Місто. Медіа"

На виборах проголосувала 991 особа. Явка виборців склала 85,5%:

за Наталію Павліху проголосували 165 осіб (14,2%);

за Мирославу Філіпович віддали 37 голосів (3,19%);

за Анатолія Цьося проголосували 746 виборців (64,36%).

29 людей (2,5%) не підтримали жодного з кандидатів. Також було 14 недійсних бюлетенів.

Ректора обрали на 5 років.

Наразі Цьось працює як виконувач обов’язків, офіційно на посаду на другий термін він заступить у липні 2025 року.

Анатолій Цьось був на посаді ректора із 24 січня 2020 року. Його обрали на 5 років, тож термін каденції закінчився у 2025 році і розпочалися вибори. Анатолій Цьось став ректором після Ігоря Коцана, який очолював виш протягом 14 років.

Відповідно до закону «Про вищу освіту» участь у голосуванні брали:

кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник університету (не менше 75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах);

інші штатні працівники, яких обирають шляхом прямих таємних виборів (до 10%);

виборні представники з-поміж студентів, яких обирають інші студенти шляхом прямих таємних виборів (не менше 15%).

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Теги: ректор, вибори, ВНУ, Анатолій Цьось
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