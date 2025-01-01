На Волині затримали чоловіка, який «робив» військовозобов'язаних непридатними до служби

На Волині затримали 32-річного чоловіка, який за 8 тисяч доларів пропонував сприяння в оформленні непридатності до військової служби.Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.За даними слідства, 32-річний уродженець міста Володимир пообіцяв цивільній дружині військовозобов’язаного за гроші допомогти з визнанням чоловіка непридатним до служби в армії, оформленням для нього відстрочки від призову під час мобілізації, зняттям із військового обліку та внесенням відповідних даних до інформаційної системи «Оберіг».Для цього він мав вплинути на рішення знайомих з територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Водночас фігурант запевнив жінку, що якщо вона відмовиться заплатити 8 тисяч доларів США, то її чоловіка невідкладно призвуть на війська.Затримали підозрюваного під час одержання другої частини хабаря у розмірі 7 тисяч доларів США.За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону чоловіку повідомили про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.