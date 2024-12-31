«Нове Полісся» підкорює Україну. Реклама

Історія бренду

Чому "Нове Полісся"?

Асортимент

Горілка "Нове Полісся" особлива поліська

Горілка "Нове Полісся" особлива класична

Горілка "Нове Полісся" особлива вишукана

Горілка "Нове Полісся" особлива медова

Настоянка "Нове Полісся" на журавлині

Настоянка "Нове Полісся" на зубрівці

Доступність продукції

Плани на майбутнє

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Вже понад 20 років горілка "Нове Полісся" супроводжує святкові події та теплі зустрічі українців. Заснований на Волині, цей бренд здобув прихильність споживачів завдяки високій якості, доступності та глибоким поліським традиціям."Нове Полісся" виробляється на потужностях Луцького горілчаного заводу, відомого під брендом Ukrainian Spirit. Саме тут й були розроблені унікальні рецептури “Нового Полісся”. Це виробництво поєднує вікові традиції та сучасні технології, забезпечуючи стабільну якість продукту як для локального, так і для міжнародного ринку.Назва бренду невипадкова — для виробництва використовується кришталево чиста вода із надр екологічно чистого Полісся. Саме ця природна складова надає напоям особливого смаку та характеру.Цікаво, що свого часу на Волині неабиякою популярністю користувалася горілка "Поліська". Сьогодні для тих, хто цінує давню класику, доступна горілка "Нове Полісся" — гідний спадкоємець традиційного смаку.Продукція "Нового Полісся" широко представлена у локальних магазинах Волині та всеукраїнських мережах супермаркетів, що робить її доступною для кожного, хто цінує справжню українську якість.Бренд не зупиняється на досягнутому. "Нове Полісся" продовжує розвиватися та готує для своїх прихильників нові види продукції, зберігаючи традицію створення смачних та якісних напоїв.Відчуйте автентичний смак Полісся разом із "Новим Поліссям" — горілкою, що поєднує спадщину рідного краю та сучасний підхід до виробництва.