«Нове Полісся» підкорює Україну. Реклама

«Нове Полісся» підкорює Україну. Реклама

Історія бренду


Вже понад 20 років горілка "Нове Полісся" супроводжує святкові події та теплі зустрічі українців. Заснований на Волині, цей бренд здобув прихильність споживачів завдяки високій якості, доступності та глибоким поліським традиціям.

"Нове Полісся" виробляється на потужностях Луцького горілчаного заводу, відомого під брендом Ukrainian Spirit. Саме тут й були розроблені унікальні рецептури “Нового Полісся”. Це виробництво поєднує вікові традиції та сучасні технології, забезпечуючи стабільну якість продукту як для локального, так і для міжнародного ринку.

Чому "Нове Полісся"?


Назва бренду невипадкова — для виробництва використовується кришталево чиста вода із надр екологічно чистого Полісся. Саме ця природна складова надає напоям особливого смаку та характеру.

Цікаво, що свого часу на Волині неабиякою популярністю користувалася горілка "Поліська". Сьогодні для тих, хто цінує давню класику, доступна горілка "Нове Полісся" — гідний спадкоємець традиційного смаку.

«Нове Полісся» підкорює Україну. Реклама

Асортимент


У лінійці бренду представлені:

  • Горілка "Нове Полісся" особлива поліська

  • Горілка "Нове Полісся" особлива класична

  • Горілка "Нове Полісся" особлива вишукана

  • Горілка "Нове Полісся" особлива медова

  • Настоянка "Нове Полісся" на журавлині

  • Настоянка "Нове Полісся" на зубрівці

    • Доступність продукції


    Продукція "Нового Полісся" широко представлена у локальних магазинах Волині та всеукраїнських мережах супермаркетів, що робить її доступною для кожного, хто цінує справжню українську якість.

    «Нове Полісся» підкорює Україну. Реклама

    Плани на майбутнє


    Бренд не зупиняється на досягнутому. "Нове Полісся" продовжує розвиватися та готує для своїх прихильників нові види продукції, зберігаючи традицію створення смачних та якісних напоїв.

    Відчуйте автентичний смак Полісся разом із "Новим Поліссям" — горілкою, що поєднує спадщину рідного краю та сучасний підхід до виробництва.


    НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я



    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

    Теги: РЕКЛАМА
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
    Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
    «Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    «Нове Полісся» підкорює Україну. Реклама
    Сьогодні, 19:05
    Куди біля Луцька поїхати на шашлики: місця та актуальні ціни
    Сьогодні, 18:40
    На честь загиблих Героїв у Луцьку в центрі призупинятимуть транспорт
    Сьогодні, 18:17
    Учасники НМТ братимуть на іспит теплий одяг і взуття: навіщо?
    Сьогодні, 17:46
    18-річний волинянин за збут психотропів 9 років проведе за ґратами
    Сьогодні, 17:25
    Схожі новини
    Як повербанки на 20000 мАг стали незамінними в сучасному житті Як повербанки на 20000 мАг стали незамінними в сучасному житті
    29 січень, 10:09
    Робота водієм у Вінниці: як знайти стабільну та добре оплачувану роботу Робота водієм у Вінниці: як знайти стабільну та добре оплачувану роботу
    31 грудень, 2024, 14:17
    Натуральний чай для зимових днів: обліпиха – твій найкращий союзник Натуральний чай для зимових днів: обліпиха – твій найкращий союзник
    30 грудень, 2024, 14:48
    Чоловічі спортивні штани PUMA: стиль і комфорт Чоловічі спортивні штани PUMA: стиль і комфорт
    27 грудень, 2024, 10:05
    Популярне
    rating
    Перегляди
    Коментарі
    «Нове Полісся» підкорює Україну. Реклама
    Сьогодні, 19:05
    		 0
    Куди біля Луцька поїхати на шашлики: місця та актуальні ціни
    Сьогодні, 18:40
    		 0
    На честь загиблих Героїв у Луцьку в центрі призупинятимуть транспорт
    Сьогодні, 18:17
    		 0
    Учасники НМТ братимуть на іспит теплий одяг і взуття: навіщо?
    Сьогодні, 17:46
    		 0
    18-річний волинянин за збут психотропів 9 років проведе за ґратами
    Сьогодні, 17:25
    		 0
    Медіа
    відео
    1/8