«Нове Полісся» підкорює Україну. Реклама
Сьогодні, 19:05
Історія бренду
Вже понад 20 років горілка "Нове Полісся" супроводжує святкові події та теплі зустрічі українців. Заснований на Волині, цей бренд здобув прихильність споживачів завдяки високій якості, доступності та глибоким поліським традиціям.
"Нове Полісся" виробляється на потужностях Луцького горілчаного заводу, відомого під брендом Ukrainian Spirit. Саме тут й були розроблені унікальні рецептури “Нового Полісся”. Це виробництво поєднує вікові традиції та сучасні технології, забезпечуючи стабільну якість продукту як для локального, так і для міжнародного ринку.
Чому "Нове Полісся"?
Назва бренду невипадкова — для виробництва використовується кришталево чиста вода із надр екологічно чистого Полісся. Саме ця природна складова надає напоям особливого смаку та характеру.
Цікаво, що свого часу на Волині неабиякою популярністю користувалася горілка "Поліська". Сьогодні для тих, хто цінує давню класику, доступна горілка "Нове Полісся" — гідний спадкоємець традиційного смаку.
Асортимент
У лінійці бренду представлені:
Доступність продукції
Продукція "Нового Полісся" широко представлена у локальних магазинах Волині та всеукраїнських мережах супермаркетів, що робить її доступною для кожного, хто цінує справжню українську якість.
Плани на майбутнє
Бренд не зупиняється на досягнутому. "Нове Полісся" продовжує розвиватися та готує для своїх прихильників нові види продукції, зберігаючи традицію створення смачних та якісних напоїв.
Відчуйте автентичний смак Полісся разом із "Новим Поліссям" — горілкою, що поєднує спадщину рідного краю та сучасний підхід до виробництва.
НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Нове Полісся» підкорює Україну. Реклама
Сьогодні, 19:05
Куди біля Луцька поїхати на шашлики: місця та актуальні ціни
Сьогодні, 18:40
Учасники НМТ братимуть на іспит теплий одяг і взуття: навіщо?
Сьогодні, 17:46