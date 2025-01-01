Куди біля Луцька поїхати на шашлики: місця та актуальні ціни





Синоптики обіцяють гарну погоду, тож зовсім скоро мешканці Луцька та околиць маринуватимуть м’ясо та шукатимуть ідеальне місце для пікніка.



Журналісти ВолиньPost з’ясували, де неподалік обласного центру можна зняти альтанку та скільки це вартує у 2025 році.



Ківерці

Затишний рекреаційний пункт «Пролісок» розташований за містом, на трасі Луцьк – Маневичі. Тут є як відкриті, так і закриті альтанки. Ціна на оренду варіюється залежно від кількості гостей. Ті, що вміщають до 8 осіб, обійдуться у 500 грн, до 12 осіб – 600 грн, до 20 осіб – 700 грн. У вартість входить користування мангалом і дровами.



На в’їзді до комплексу є зручна та досить велика парковка. На території – колонка з технічною вода, в якій можна помити руки чи овочі, але воду для пиття краще взяти з собою.



На вході розташований фірмовий магазин “Лісовичок”, де можна придбати продукцію від волинських лісівників: джеми, соки, консервацію. А ще поблизу пролягає екологічна стежка, яка веде до мальовничого лісового озера.



Відстань від центру Луцька – 17 кілометрів.





Боголюби

Рекреаційний пункт “Альтанки Боголюби” розташований у мальовничій локації на березі водойми. Тут близько 40 альтанок різного розміру та рівня комфорту: відкриті, частково закриті та повністю закриті з кондиціонерами чи УФО-обігрівачами.



Ціна оренди залежить від місткості та комфорту й варіюється від 500 до 2 500 грн. Мангал біля кожної альтанки входить у вартість, а дрова або вугілля можна придбати окремо. Також доступна оренда решітки чи шампурів.



Для активного відпочинку на території є волейбольний майданчик, дитячі зони, а заздалегідь можна замовити готові страви.



Відстань від центру Луцька – 6 кілометрів.





Воротнів

Поблизу мальовничої водойми “ПАТ ЕНКО” теж можна орендувати альтанку для відпочинку. Менші розраховані на 10-12 осіб і коштують по 350 грн, а більші, місткістю до 20 людей, – 600 грн. За заїзд автомобілем на територію доведеться доплатити 70 грн.



Біля кожної альтанки є мангал, який входить у вартість оренди. Дрова можна придбати окремо.



Відстань від центру Луцька – 5 кілометрів.





Сирники

База відпочинку, яку місцеві називають «У Руслана», розташована на набережній ставка. Оренда альтанки для компанії до 20 осіб коштує 1000 грн, а велика закрита бесідка з телевізором і кондиціонером на 50 осіб – 2000 грн. Перебування на території комплексу без оренди альтанки вартує 100 грн, проте для дітей до 14 років, військових та людей з інвалідністю – безкоштовно.



У комплексі розташовані мангали загального користування, а також є можливість придбати зв’язку дров. Любителі активного відпочинку можуть пограти у волейбол на території або скористатися послугами компанії-сусіда «ЕкстрімПро», що пропонує пейнтбол, лазертаг, страйкбол, катання на квадроциклах, польоти на мотодельтаплані, параплані та багато іншого. Також поблизу знаходиться цілюще джерело з чистою водою.



Відстань від центру Луцька – 12 кілометрів.





Оздів

На території комплексу “Wood & River” є три альтанки: маленька, яка вміщає до 8 осіб, коштує 500 грн, середня, розрахована на 15 осіб, – 700 грн. Велика закрита альтанка обійдеться у 1 500 грн. Вона оснащена всім необхідним для комфортного відпочинку: диваном, телевізором, мікрохвильовкою, водопостачанням і навіть каміном. До кожної альтанки додається окремий мангал, а дрова можна придбати додатково.



На території облаштовано дитячий майданчик і кілька великих гойдалок. Також є лазня та чан, які можна замовити заздалегідь за окрему плату.



Відстань від Луцька – 13 кілометрів.





Липини

Куточок сімейного відпочинку «Оазис» – це закрита територія з альтанками різної місткості. Тут є ставок, місце для гри у волейбол, настільний теніс, дитячий майданчик, безплатна стоянка.

Оренда альтанки з мангалом на цілий день коштує 700 грн для компанії до 6 осіб, 1000 грн – до 10 осіб, 1500 грн – до 15 осіб.



Альтанки облаштовані всім необхідним для комфортного відпочинку: світлом, розетками та меблями. На території можна придбати дрова, а за додаткову плату – орендувати кухонне приладдя, шезлонги, холодильник та інше.



Відстань від центру Луцька – 4 кілометри.





Богушівка

На території однойменного комплексу є ставок і півтора десятка альтанок. Доступні як відкриті, так і закриті бесідки різних розмірів, що вміщують від 6 до понад 36 осіб. Вартість оренди залежить від новизни, комфортабельності альтанки, наявності кондиціонера тощо й варіюється від 800 до 2000 гривень.



Біля кожної альтанки є окремий мангал, що входить у вартість. Дрова можна придбати на місці. Відпочинкова зона має достатньо місця для паркування, в альтанки проведена електрика, є проточна вода.

Для дітей тут облаштовано майданчик. А також є лазня, якою можна скористатися за додаткову плату.



Відстань від Луцька – 12 кілометрів.





Гаразджа

Зона відпочинку “Stavok” розташована навколо великого ставка, який з одного боку оточений лісом. Це місце вирізняється мальовничими краєвидами та спокійною атмосферою.



На території є відкриті альтанки, вартість яких залежить від розміру й варіюється від 300 до 400 грн. Також доступні дві закриті бесідки, що вміщають до 25 осіб. Одна коштує 800 грн, а інша – 1000 грн.



Кожна альтанка має власний мангал, а придбати вугілля можна на місці. Для додаткового релаксу доступні лазня та чан на травах, які слід замовляти заздалегідь.



Відстань від Луцька – 14 кілометрів.





Рокині

Альтанки розташовані всередині музею просто неба. Оренда бесідки на невелику компанію коштує 150 гривень, а на більшу – 200 гривень. Користування мангалом – 20 гривень. Також на території можна придбати в’язку дров. За попереднім замовленням тут можна замовити готові страви української кухні.



Вхідний квиток на територію музею коштує 40 гривень для дорослих і 20 гривень для дітей. Тут можна побачити старовинні хати, млин, хлів, церкву та відвідати стаціонарну виставку, присвячену сільському господарству.



Додатково можна попередньо замовити катання на конях або екскурсії з професійним гідом.



Відстань від центру Луцька – 13 кілометрів.





Рекреаційні пункти від лісівників

Навколо Луцька є й безплатні рекреаційні пункти, облаштовані лісівниками. Тут зазвичай є облаштовані альтанки, місця для вогнища, а іноді й дрова, якими можуть користуватися відпочивальники. Ці локації розташовані переважно в лісі, серед мальовничої природи.



Серед популярних місць:



- "Діброва" – на трасі Луцьк-Ковель

- "Зелений Гай" – на трасі Рожище-Колки

- "В тіні" – на трасі Ківерці-Рожище

- "У Мазяра" – у глибині Муравищанського лісу

- "Юганів" – у Звірівському лісництві



Більше локацій можна знайти на





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На території – колонка з технічною вода, в якій можна помити руки чи овочі, але воду для пиття краще взяти з собою.На вході розташований фірмовий магазин “Лісовичок”, де можна придбати продукцію від волинських лісівників: джеми, соки, консервацію. А ще поблизу пролягає екологічна стежка, яка веде до мальовничого лісового озера.Відстань від центру Луцька – 17 кілометрів.Рекреаційний пункт “Альтанки Боголюби” розташований у мальовничій локації на березі водойми. Тут близько 40 альтанок різного розміру та рівня комфорту: відкриті, частково закриті та повністю закриті з кондиціонерами чи УФО-обігрівачами.Ціна оренди залежить від місткості та комфорту й варіюється від 500 до 2 500 грн. Мангал біля кожної альтанки входить у вартість, а дрова або вугілля можна придбати окремо. Також доступна оренда решітки чи шампурів.Для активного відпочинку на території є волейбольний майданчик, дитячі зони, а заздалегідь можна замовити готові страви.Відстань від центру Луцька – 6 кілометрів.Поблизу мальовничої водойми “ПАТ ЕНКО” теж можна орендувати альтанку для відпочинку. Менші розраховані на 10-12 осіб і коштують по 350 грн, а більші, місткістю до 20 людей, – 600 грн. За заїзд автомобілем на територію доведеться доплатити 70 грн.Біля кожної альтанки є мангал, який входить у вартість оренди. Дрова можна придбати окремо.Відстань від центру Луцька – 5 кілометрів.База відпочинку, яку місцеві називають «У Руслана», розташована на набережній ставка. Оренда альтанки для компанії до 20 осіб коштує 1000 грн, а велика закрита бесідка з телевізором і кондиціонером на 50 осіб – 2000 грн. Перебування на території комплексу без оренди альтанки вартує 100 грн, проте для дітей до 14 років, військових та людей з інвалідністю – безкоштовно.У комплексі розташовані мангали загального користування, а також є можливість придбати зв’язку дров. Любителі активного відпочинку можуть пограти у волейбол на території або скористатися послугами компанії-сусіда «ЕкстрімПро», що пропонує пейнтбол, лазертаг, страйкбол, катання на квадроциклах, польоти на мотодельтаплані, параплані та багато іншого. Також поблизу знаходиться цілюще джерело з чистою водою.Відстань від центру Луцька – 12 кілометрів.На території комплексу “Wood & River” є три альтанки: маленька, яка вміщає до 8 осіб, коштує 500 грн, середня, розрахована на 15 осіб, – 700 грн. Велика закрита альтанка обійдеться у 1 500 грн. Вона оснащена всім необхідним для комфортного відпочинку: диваном, телевізором, мікрохвильовкою, водопостачанням і навіть каміном. До кожної альтанки додається окремий мангал, а дрова можна придбати додатково.На території облаштовано дитячий майданчик і кілька великих гойдалок. Також є лазня та чан, які можна замовити заздалегідь за окрему плату.Відстань від Луцька – 13 кілометрів.Куточок сімейного відпочинку «Оазис» – це закрита територія з альтанками різної місткості. Тут є ставок, місце для гри у волейбол, настільний теніс, дитячий майданчик, безплатна стоянка.Оренда альтанки з мангалом на цілий день коштує 700 грн для компанії до 6 осіб, 1000 грн – до 10 осіб, 1500 грн – до 15 осіб.Альтанки облаштовані всім необхідним для комфортного відпочинку: світлом, розетками та меблями. На території можна придбати дрова, а за додаткову плату – орендувати кухонне приладдя, шезлонги, холодильник та інше.Відстань від центру Луцька – 4 кілометри.На території однойменного комплексу є ставок і півтора десятка альтанок. Доступні як відкриті, так і закриті бесідки різних розмірів, що вміщують від 6 до понад 36 осіб. Вартість оренди залежить від новизни, комфортабельності альтанки, наявності кондиціонера тощо й варіюється від 800 до 2000 гривень.Біля кожної альтанки є окремий мангал, що входить у вартість. Дрова можна придбати на місці. Відпочинкова зона має достатньо місця для паркування, в альтанки проведена електрика, є проточна вода.Для дітей тут облаштовано майданчик. А також є лазня, якою можна скористатися за додаткову плату.Відстань від Луцька – 12 кілометрів.Зона відпочинку “Stavok” розташована навколо великого ставка, який з одного боку оточений лісом. Це місце вирізняється мальовничими краєвидами та спокійною атмосферою.На території є відкриті альтанки, вартість яких залежить від розміру й варіюється від 300 до 400 грн. Також доступні дві закриті бесідки, що вміщають до 25 осіб. Одна коштує 800 грн, а інша – 1000 грн.Кожна альтанка має власний мангал, а придбати вугілля можна на місці. Для додаткового релаксу доступні лазня та чан на травах, які слід замовляти заздалегідь.Відстань від Луцька – 14 кілометрів.Альтанки розташовані всередині музею просто неба. Оренда бесідки на невелику компанію коштує 150 гривень, а на більшу – 200 гривень. Користування мангалом – 20 гривень. Також на території можна придбати в’язку дров. За попереднім замовленням тут можна замовити готові страви української кухні.Вхідний квиток на територію музею коштує 40 гривень для дорослих і 20 гривень для дітей. Тут можна побачити старовинні хати, млин, хлів, церкву та відвідати стаціонарну виставку, присвячену сільському господарству.Додатково можна попередньо замовити катання на конях або екскурсії з професійним гідом.Відстань від центру Луцька – 13 кілометрів.Навколо Луцька є й безплатні рекреаційні пункти, облаштовані лісівниками. Тут зазвичай є облаштовані альтанки, місця для вогнища, а іноді й дрова, якими можуть користуватися відпочивальники. Ці локації розташовані переважно в лісі, серед мальовничої природи.Серед популярних місць:- "Діброва" – на трасі Луцьк-Ковель- "Зелений Гай" – на трасі Рожище-Колки- "В тіні" – на трасі Ківерці-Рожище- "У Мазяра" – у глибині Муравищанського лісу- "Юганів" – у Звірівському лісництвіБільше локацій можна знайти на спеціальній карті від лісівників.

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