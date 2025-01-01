Учасники НМТ братимуть на іспит теплий одяг і взуття: навіщо?
Сьогодні, 17:46
Учасники національного мультипредметного тесту, які складатимуть іспит в Україні, мають взяти з собою в екзаменаційний центр теплий одяг та взуття.
На цьому наголосила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі подкасту від Нової української школи, пише Освіта. юа.
За її словами, незважаючи на те, що основна і додаткова сесії НМТ відбудуться у теплу пору, учасники іспиту мають принести з собою теплі речі.
Вони можуть знадобитись, якщо тестування буде проводитись в укритті або учасники НМТ спускатимуться в укриття через сигнал повітряної тривоги і перебуватимуть там кілька годин.
Зазвичай в укриттях відчутно прохолодно навіть улітку, тому вступники мають це врахувати і заздалегідь забезпечити себе теплими речами та термосом з теплим напоєм, які можна взяти з собою в укриття.
Директор УЦОЯО підкреслила, що учасник має створити собі такі умови, щоб неприємні відчуття від температури не заважали складанню тесту.
«Тестування високих ставок потребує повної концентрації, і жодна думка не має бути сфокусована на тому, що вам неприємно, прохолодно тощо», – зазначила Вакуленко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На цьому наголосила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі подкасту від Нової української школи, пише Освіта. юа.
За її словами, незважаючи на те, що основна і додаткова сесії НМТ відбудуться у теплу пору, учасники іспиту мають принести з собою теплі речі.
Вони можуть знадобитись, якщо тестування буде проводитись в укритті або учасники НМТ спускатимуться в укриття через сигнал повітряної тривоги і перебуватимуть там кілька годин.
Зазвичай в укриттях відчутно прохолодно навіть улітку, тому вступники мають це врахувати і заздалегідь забезпечити себе теплими речами та термосом з теплим напоєм, які можна взяти з собою в укриття.
Директор УЦОЯО підкреслила, що учасник має створити собі такі умови, щоб неприємні відчуття від температури не заважали складанню тесту.
«Тестування високих ставок потребує повної концентрації, і жодна думка не має бути сфокусована на тому, що вам неприємно, прохолодно тощо», – зазначила Вакуленко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Куди біля Луцька поїхати на шашлики: місця та актуальні ціни
Сьогодні, 18:40
Учасники НМТ братимуть на іспит теплий одяг і взуття: навіщо?
Сьогодні, 17:46