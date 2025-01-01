Учасники НМТ братимуть на іспит теплий одяг і взуття: навіщо?





На цьому наголосила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі подкасту від Нової української школи, пише



За її словами, незважаючи на те, що основна і додаткова сесії НМТ відбудуться у теплу пору, учасники іспиту мають принести з собою теплі речі.



Вони можуть знадобитись, якщо тестування буде проводитись в укритті або учасники НМТ спускатимуться в укриття через сигнал повітряної тривоги і перебуватимуть там кілька годин.



Зазвичай в укриттях відчутно прохолодно навіть улітку, тому вступники мають це врахувати і заздалегідь забезпечити себе теплими речами та термосом з теплим напоєм, які можна взяти з собою в укриття.



Директор УЦОЯО підкреслила, що учасник має створити собі такі умови, щоб неприємні відчуття від температури не заважали складанню тесту.



«Тестування високих ставок потребує повної концентрації, і жодна думка не має бути сфокусована на тому, що вам неприємно, прохолодно тощо», – зазначила Вакуленко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учасники національного мультипредметного тесту, які складатимуть іспит в Україні, мають взяти з собою в екзаменаційний центр теплий одяг та взуття.На цьому наголосила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі подкасту від Нової української школи, пише Освіта. юа. За її словами, незважаючи на те, що основна і додаткова сесії НМТ відбудуться у теплу пору, учасники іспиту мають принести з собою теплі речі.Вони можуть знадобитись, якщо тестування буде проводитись в укритті або учасники НМТ спускатимуться в укриття через сигнал повітряної тривоги і перебуватимуть там кілька годин.Зазвичай в укриттях відчутно прохолодно навіть улітку, тому вступники мають це врахувати і заздалегідь забезпечити себе теплими речами та термосом з теплим напоєм, які можна взяти з собою в укриття.Директор УЦОЯО підкреслила, що учасник має створити собі такі умови, щоб неприємні відчуття від температури не заважали складанню тесту.«Тестування високих ставок потребує повної концентрації, і жодна думка не має бути сфокусована на тому, що вам неприємно, прохолодно тощо», – зазначила Вакуленко.

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