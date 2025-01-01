Учасники НМТ братимуть на іспит теплий одяг і взуття: навіщо?

Учасники НМТ братимуть на іспит теплий одяг і взуття: навіщо?
Учасники національного мультипредметного тесту, які складатимуть іспит в Україні, мають взяти з собою в екзаменаційний центр теплий одяг та взуття.

На цьому наголосила директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі подкасту від Нової української школи, пише Освіта. юа.

За її словами, незважаючи на те, що основна і додаткова сесії НМТ відбудуться у теплу пору, учасники іспиту мають принести з собою теплі речі.

Вони можуть знадобитись, якщо тестування буде проводитись в укритті або учасники НМТ спускатимуться в укриття через сигнал повітряної тривоги і перебуватимуть там кілька годин.

Зазвичай в укриттях відчутно прохолодно навіть улітку, тому вступники мають це врахувати і заздалегідь забезпечити себе теплими речами та термосом з теплим напоєм, які можна взяти з собою в укриття.

Директор УЦОЯО підкреслила, що учасник має створити собі такі умови, щоб неприємні відчуття від температури не заважали складанню тесту.

«Тестування високих ставок потребує повної концентрації, і жодна думка не має бути сфокусована на тому, що вам неприємно, прохолодно тощо», – зазначила Вакуленко.

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