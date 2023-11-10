18-річний волинянин за збут психотропів 9 років проведе за ґратами

18-річний волинянин за збут психотропів 9 років проведе за ґратами
За публічного обвинувачення прокурорів Луцької окружної прокуратури суд визнав 18-річного жителя Луцька винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, в тому числі особливо небезпечних, у великих та особливо великих розмірах, а також незаконному придбанні та зберіганні ним з метою збуту наркотичного засобу.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Доведено, що 20 березня 2024 року молодик одержав через поштового оператора посилку із незаконно придбаним PVP, амфетаміном, МДМА, ЛСД, 4-ММС та канабісом.

Невдовзі з усім цим «скарбом» його затримали працівники поліції.

Суд призначив обвинуваченому покарання у виді девяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
18-річний волинянин за збут психотропів 9 років проведе за ґратами

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Теги: Волинянин, психотропи, суд
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