На честь загиблих Героїв у Луцьку в центрі призупинятимуть транспорт

На честь загиблих Героїв у Луцьку в центрі призупинятимуть транспорт
На честь загиблих Героїв на центральних луцьких вулицях призупинятимуть транспорт.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

З метою вшанування пам’яті, відваги та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, тепер щодня о 9-ій годині ранку під час загальнонаціональної хвилини мовчання, центральні міські світлофори горітимуть червоним, зупиняючи рух транспорту автошляхами. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому у середу, 12 березня.

Департаменту ЖКГ доручили виконати роботи з налаштування дорожнього контролера на світлофорному об’єкті, розміщеному на відрізку дороги на просп. Волі (від перехрестя вул. Винниченка та просп. Волі до перехрестя вул. Паркової та просп. Волі).

Забезпечувати безпеку дорожнього руху під час проведення хвилини мовчання будуть представники Департаменту патрульної поліції НП України. У цей час рекомендовано дотримуватися тиші, пішоходам — призупинятися, а виробничі процеси на підприємствах ставити на хвилинну паузу. Таким чином, жителі громади демонструватимуть єдність у вшануванні пам’яті загиблих Героїв і морально підтримають їхні родини.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, хвилина мовчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Нове Полісся» підкорює Україну. Реклама
Сьогодні, 19:05
Куди біля Луцька поїхати на шашлики: місця та актуальні ціни
Сьогодні, 18:40
На честь загиблих Героїв у Луцьку в центрі призупинятимуть транспорт
Сьогодні, 18:17
Учасники НМТ братимуть на іспит теплий одяг і взуття: навіщо?
Сьогодні, 17:46
18-річний волинянин за збут психотропів 9 років проведе за ґратами
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
У Луцьку не всі водії зупинились під час хвилини мовчання У Луцьку не всі водії зупинились під час хвилини мовчання
01 жовтень, 2024, 21:45
Луцьк схилив голови під час хвилини мовчання разом з усією Україною Луцьк схилив голови під час хвилини мовчання разом з усією Україною
01 жовтень, 2024, 14:00
Хвилина мовчання 1 жовтня: у Луцьку призупинять рух транспорту у День захисників і захисниць України Хвилина мовчання 1 жовтня: у Луцьку призупинять рух транспорту у День захисників і захисниць України
30 вересень, 2024, 13:12
Хвилина мовчання в памʼять за загиблими захисниками: завтра у Луцьку о 9 годині призупиниться рух Хвилина мовчання в памʼять за загиблими захисниками: завтра у Луцьку о 9 годині призупиниться рух
30 вересень, 2023, 21:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Нове Полісся» підкорює Україну. Реклама
Сьогодні, 19:05
 0
Куди біля Луцька поїхати на шашлики: місця та актуальні ціни
Сьогодні, 18:40
 0
На честь загиблих Героїв у Луцьку в центрі призупинятимуть транспорт
Сьогодні, 18:17
 0
Учасники НМТ братимуть на іспит теплий одяг і взуття: навіщо?
Сьогодні, 17:46
 0
18-річний волинянин за збут психотропів 9 років проведе за ґратами
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8