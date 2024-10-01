На честь загиблих Героїв у Луцьку в центрі призупинятимуть транспорт

На честь загиблих Героїв на центральних луцьких вулицях призупинятимуть транспорт.Про це повідомили у Луцькій міській раді.З метою вшанування пам’яті, відваги та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, тепер щодня о 9-ій годині ранку під час загальнонаціональної хвилини мовчання, центральні міські світлофори горітимуть червоним, зупиняючи рух транспорту автошляхами. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому у середу, 12 березня.Департаменту ЖКГ доручили виконати роботи з налаштування дорожнього контролера на світлофорному об’єкті, розміщеному на відрізку дороги на просп. Волі (від перехрестя вул. Винниченка та просп. Волі до перехрестя вул. Паркової та просп. Волі).Забезпечувати безпеку дорожнього руху під час проведення хвилини мовчання будуть представники Департаменту патрульної поліції НП України. У цей час рекомендовано дотримуватися тиші, пішоходам — призупинятися, а виробничі процеси на підприємствах ставити на хвилинну паузу. Таким чином, жителі громади демонструватимуть єдність у вшануванні пам’яті загиблих Героїв і морально підтримають їхні родини.