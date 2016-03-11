Волиняни за вчасно оплачене світло можуть виграти подарунки. Умови

Волиняни за вчасно оплачене світло можуть виграти подарунки. Умови
За вклад у стабільність енергосистеми споживачі світла з Волині та Закарпаття можуть виграти великодній кошик.

Напередодні свят компанія Групи Tolk розігрує серед споживачів 8 святкових наборів. Учасник має бути побутовим споживачем та мати договір із постачання електроенергії із ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут», повідомили у пресслужбі підприємства у коментарі misto.media.

На кожну область — по 4 кошики. На Волині, відповідно, один на район:

Луцький;

Ковельський;

Володимирський;

Камінь-Каширський.

Які умови

Вчасно оплатити поточні рахунки за лютий та березень.

Відповідати таким критеріям:

бути громадянином України;

мати договір про постачання електроенергії з ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут»;

не мати заборгованості;

сплачувати поточні рахунки до 20 березня 2025 (за лютий 2025) та до 15 квітня 2025 (за березень 2025);

бути підписаним на соцмережі Групи Tolk (фейсбук Волинської філії та Закарпатської й інстаграм компанії).

Не мають права брати участь:

працівники організатора розіграшу та їхні родичі;

працівники пов’язаних товариств та їхні родичі;

особи, що не є громадянами України та споживачами ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут».

Минулого року такий розіграш вже проводили. Тоді плетені кошики з пасками, солодкими смаколиками, чаєм, кавою, м’ясними виробами та сирами отримали споживачі електроенергії з Луцька, Ковельського району, Нововолинська та з Маневицької громади.

Орієнтовна вартість подарункового набору — 4000 грн. Також наповнення кошиків на Волині та Закарпатті буде відрізнятись.

Переможців визначатимуть 16 квітня о 15:00 за допомогою генератора випадкових чисел.

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Теги: волиняни, світло
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