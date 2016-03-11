Волиняни за вчасно оплачене світло можуть виграти подарунки. Умови





Напередодні свят компанія Групи Tolk розігрує серед споживачів 8 святкових наборів. Учасник має бути побутовим споживачем та мати договір із постачання електроенергії із ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут», повідомили у пресслужбі підприємства у коментарі



На кожну область — по 4 кошики. На Волині, відповідно, один на район:



Луцький;



Ковельський;



Володимирський;



Камінь-Каширський.



Які умови



Вчасно оплатити поточні рахунки за лютий та березень.



Відповідати таким критеріям:



бути громадянином України;



мати договір про постачання електроенергії з ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут»;



не мати заборгованості;



сплачувати поточні рахунки до 20 березня 2025 (за лютий 2025) та до 15 квітня 2025 (за березень 2025);



бути підписаним на соцмережі Групи Tolk (фейсбук Волинської філії та Закарпатської й інстаграм компанії).



Не мають права брати участь:



працівники організатора розіграшу та їхні родичі;



працівники пов’язаних товариств та їхні родичі;



особи, що не є громадянами України та споживачами ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут».



Минулого року такий розіграш вже проводили. Тоді плетені кошики з пасками, солодкими смаколиками, чаєм, кавою, м’ясними виробами та сирами отримали споживачі електроенергії з Луцька, Ковельського району, Нововолинська та з Маневицької громади.



Орієнтовна вартість подарункового набору — 4000 грн. Також наповнення кошиків на Волині та Закарпатті буде відрізнятись.



Переможців визначатимуть 16 квітня о 15:00 за допомогою генератора випадкових чисел.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За вклад у стабільність енергосистеми споживачі світла з Волині та Закарпаття можуть виграти великодній кошик.Напередодні свят компанія Групи Tolk розігрує серед споживачів 8 святкових наборів. Учасник має бути побутовим споживачем та мати договір із постачання електроенергії із ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут», повідомили у пресслужбі підприємства у коментарі misto.media На кожну область — по 4 кошики. На Волині, відповідно, один на район:Луцький;Ковельський;Володимирський;Камінь-Каширський.Вчасно оплатити поточні рахунки за лютий та березень.Відповідати таким критеріям:бути громадянином України;мати договір про постачання електроенергії з ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут»;не мати заборгованості;сплачувати поточні рахунки до 20 березня 2025 (за лютий 2025) та до 15 квітня 2025 (за березень 2025);бути підписаним на соцмережі Групи Tolk (фейсбук Волинської філії та Закарпатської й інстаграм компанії).працівники організатора розіграшу та їхні родичі;працівники пов’язаних товариств та їхні родичі;особи, що не є громадянами України та споживачами ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут».Минулого року такий розіграш вже проводили. Тоді плетені кошики з пасками, солодкими смаколиками, чаєм, кавою, м’ясними виробами та сирами отримали споживачі електроенергії з Луцька, Ковельського району, Нововолинська та з Маневицької громади.Орієнтовна вартість подарункового набору — 4000 грн. Також наповнення кошиків на Волині та Закарпатті буде відрізнятись.Переможців визначатимуть 16 квітня о 15:00 за допомогою генератора випадкових чисел.

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