Волиняни за вчасно оплачене світло можуть виграти подарунки. Умови
Сьогодні, 19:14
За вклад у стабільність енергосистеми споживачі світла з Волині та Закарпаття можуть виграти великодній кошик.
Напередодні свят компанія Групи Tolk розігрує серед споживачів 8 святкових наборів. Учасник має бути побутовим споживачем та мати договір із постачання електроенергії із ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут», повідомили у пресслужбі підприємства у коментарі misto.media.
На кожну область — по 4 кошики. На Волині, відповідно, один на район:
Луцький;
Ковельський;
Володимирський;
Камінь-Каширський.
Які умови
Вчасно оплатити поточні рахунки за лютий та березень.
Відповідати таким критеріям:
бути громадянином України;
мати договір про постачання електроенергії з ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут»;
не мати заборгованості;
сплачувати поточні рахунки до 20 березня 2025 (за лютий 2025) та до 15 квітня 2025 (за березень 2025);
бути підписаним на соцмережі Групи Tolk (фейсбук Волинської філії та Закарпатської й інстаграм компанії).
Не мають права брати участь:
працівники організатора розіграшу та їхні родичі;
працівники пов’язаних товариств та їхні родичі;
особи, що не є громадянами України та споживачами ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут».
Минулого року такий розіграш вже проводили. Тоді плетені кошики з пасками, солодкими смаколиками, чаєм, кавою, м’ясними виробами та сирами отримали споживачі електроенергії з Луцька, Ковельського району, Нововолинська та з Маневицької громади.
Орієнтовна вартість подарункового набору — 4000 грн. Також наповнення кошиків на Волині та Закарпатті буде відрізнятись.
Переможців визначатимуть 16 квітня о 15:00 за допомогою генератора випадкових чисел.
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Напередодні свят компанія Групи Tolk розігрує серед споживачів 8 святкових наборів. Учасник має бути побутовим споживачем та мати договір із постачання електроенергії із ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут», повідомили у пресслужбі підприємства у коментарі misto.media.
На кожну область — по 4 кошики. На Волині, відповідно, один на район:
Луцький;
Ковельський;
Володимирський;
Камінь-Каширський.
Які умови
Вчасно оплатити поточні рахунки за лютий та березень.
Відповідати таким критеріям:
бути громадянином України;
мати договір про постачання електроенергії з ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут»;
не мати заборгованості;
сплачувати поточні рахунки до 20 березня 2025 (за лютий 2025) та до 15 квітня 2025 (за березень 2025);
бути підписаним на соцмережі Групи Tolk (фейсбук Волинської філії та Закарпатської й інстаграм компанії).
Не мають права брати участь:
працівники організатора розіграшу та їхні родичі;
працівники пов’язаних товариств та їхні родичі;
особи, що не є громадянами України та споживачами ТОВ «Волиньелектрозбут» чи ТОВ «Закарпаттяенергозбут».
Минулого року такий розіграш вже проводили. Тоді плетені кошики з пасками, солодкими смаколиками, чаєм, кавою, м’ясними виробами та сирами отримали споживачі електроенергії з Луцька, Ковельського району, Нововолинська та з Маневицької громади.
Орієнтовна вартість подарункового набору — 4000 грн. Також наповнення кошиків на Волині та Закарпатті буде відрізнятись.
Переможців визначатимуть 16 квітня о 15:00 за допомогою генератора випадкових чисел.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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