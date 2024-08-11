Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 13 березня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ.



Вітер південний, 7-12 м/с.



Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ.



Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 13 березняХмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ.Вітер південний, 7-12 м/с.Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий, місцями помірний дощ.Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17° тепла.

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