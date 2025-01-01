13 березня на Волині: гортаючи календар

13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження колишній директор обласного навчально-курсового комбінату Віктор Ромасєв.

Іменинники сьогоднішнього дня – Василь, Домініка, Кіра, Марина, Нестор.

Вітаємо їх усіх зі святом. Зичимо миру, здоров’я, радості від життя та достатку.

13 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Це неофіційна ініціатива, що спрямована на святкування досягнень, подолання труднощів та самореалізацію дівчат у всьому світі. Цей день не має офіційного міжнародного статусу, як, наприклад, Міжнародний день дівчат (11 жовтня, заснований ООН). Однак він набирає популярності серед активістів, феміністичних рухів і організацій, що підтримують гендерну рівність та права дівчат.

Також 13 березня Міжнародний день шкільного харчування. Припадає на другий четвер березня. Свято покликане привернути увагу до важливості здорового харчування дітей у школах у всьому світі. Воно було започатковане 2013 року за ініціативи Шотландії та США. Його активно підтримують уряди, освітні організації та благодійні фонди.

А ще 13 березня Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Це хронічне гінекологічне захворювання, за якого тканина, схожа на ендометрій (внутрішній шар матки), розростається за її межами – у яєчниках, маткових трубах, кишечнику та інших органах. Символ боротьби з ендометріозом – жовта стрічка.

13 березня Всесвітній день нирки. Припадає на другий четвер березня. Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про важливість здоров’я нирок і профілактику захворювань сечовидільної системи. Нирки відіграють ключову роль у нашому організмі, тому важливо стежити за їхнім станом.

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Теги: день народження, свята, іменини
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