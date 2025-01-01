Курс валют на 13 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України на 13 березня встановив офіційний курс долара на рівні 41,5 грн. Він піднявся на 9 коп.
Євро тим часом подешевшав на 5 коп. і коштує 45,16 грн, повідомляє сайт НБУ.
Офіційний курс польського злотого становить 10,76 грн.
В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,25 грн.
За євро в обмінниках пропонують 44,95 грн. Продають за 44,6 грн.
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Євро тим часом подешевшав на 5 коп. і коштує 45,16 грн, повідомляє сайт НБУ.
Офіційний курс польського злотого становить 10,76 грн.
В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,25 грн.
За євро в обмінниках пропонують 44,95 грн. Продають за 44,6 грн.
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