Курс валют на 13 березня: скільки коштують долар, євро і злотий





Євро тим часом подешевшав на 5 коп. і коштує 45,16 грн, повідомляє сайт НБУ.



Офіційний курс польського злотого становить 10,76 грн.



В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,25 грн.



За євро в обмінниках пропонують 44,95 грн. Продають за 44,6 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України на 13 березня встановив офіційний курс долара на рівні 41,5 грн. Він піднявся на 9 коп.Євро тим часом подешевшав на 5 коп. і коштує 45,16 грн, повідомляє сайт НБУ.Офіційний курс польського злотого становить 10,76 грн.В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,25 грн.За євро в обмінниках пропонують 44,95 грн. Продають за 44,6 грн.

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