Трамп пригрозив Росії у разі відмови від перемир’я

Президент США Дональд Трамп повідомив про поїздку американської делегації до Росії для переговорів щодо припинення бойових дій в Україні. Водночас він пригрозив фінансовими санкціями у разі відмови Кремля.

Про це американський президент говорив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії в Білому домі, передає Sky News, передає ТСН.

За словами Трампа, США отримали “декілька позитивних повідомлень” після вчорашньої пропозиції щодо припинення вогню на переговорах з Україною в Саудівській Аравії.

"Сподіваюся, ми зможемо досягти припинення вогню", — сказав він журналістам, додавши, що "тепер це залежить від Росії".

Президент США також повідомив про поїздку американської делегації до Росії.

Водночас Трамп зробив застереження для Кремля, сказавши, що "є речі, які можна зробити у фінансовому сенсі, які будуть дуже поганими для Росії".

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Теги: Зеленський, Трамп, війна, допомога США
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