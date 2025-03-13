Держсекретар США сподівається на початок перемир'я в Україні «впродовж кількох днів»

Марко Рубіо заявив, що режим припинення вогню між Україною та Росією може розпочати діяти вже "впродовж кількох днів".



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Це залежить від згоди російської сторони. Рубіо сподівається побачити "світ, де жодна зі сторін не стріляє в іншу - ні ракетами, ні кулями, ні артилерією, стрілянина припиняється, боротьба припиняється, а починаються переговори".



Головний американський дипломат підкреслив, що відносини між США та Канадою не будуть темою засідання G7. Натомість Рубіо хоче, щоб інші країни блоку "виступили єдиним фронтом за переговори про мир".



Держсекретар стверджує, що "ідеальною підсумковою заявою" від "Великої сімки" було б "визнання заслуги США в тому, що мирний процес рушив вперед, та заклик до припинення будь-яких воєнних дій, щоб зупинити смерті, щоб кулі не літали і щоб розпочався пошук постійного миру".



Раніше Рубіо заявив, що на восьмигодинних перемовинах у Джидді з українською делегацією порушувалося питання можливих територіальних поступок України.

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