У Кривому Розі росіяни поцілили в будівлю сервісного центру Пенсійного фонду: четверо поранених

У Кривому Розі росіяни поцілили в будівлю сервісного центру Пенсійного фонду: четверо поранених
Унаслідок обстрілу Кривого Рогу постраждали чотири працівники Головного управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області.

Про це повідомили Міністерство соціальної політики України та Пенсійний фонд України, пише Громадське.

Будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань: пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші. Також внаслідок обстрілу загорілася частина приміщення та господарської споруди.

Наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Приймання та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону.

Для розв’язання питань, пов'язаних із пенсійним забезпеченням, субсидіями та пільгами, страховими виплатами громадяни можуть звертатися до будь-яких сервісних центрів Пенсійного фонду України, за телефоном контакт-центру: 0 800 503 753, або онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Це вже не перше влучання у сервісні центри Пенсійного фонду. За час великої війни зазнавали пошкоджень або руйнувань приміщення в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській областях та у столиці.

Загалом щонайменше 36 приміщень Фонду було пошкоджено чи зруйновано, 24 з яких вдалося відновити.

Що відомо про обстріли?

Уночі проти 13 березня війська рф запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 117 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Українські військові знешкодили 74 дрони.

Обласні військові адміністрації повідомляли про атаки на об’єкти інфраструктури у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Станом на ранок повідомлялося, що у Дніпрі постраждали троє людей — жінки віком 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

«Укрзалізниця» попередила про затримки низки потягів через атаку на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині.
У Кривому Розі росіяни поцілили в будівлю сервісного центру Пенсійного фонду: четверо поранених

В Охтирській громаді Сумщини три російські «шахеди» впали на територію гаражного кооперативу, минулося без постраждалих.

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Теги: Росія, Україна, війна
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