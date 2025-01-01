У Кривому Розі росіяни поцілили в будівлю сервісного центру Пенсійного фонду: четверо поранених
Сьогодні, 11:55
Унаслідок обстрілу Кривого Рогу постраждали чотири працівники Головного управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області.
Про це повідомили Міністерство соціальної політики України та Пенсійний фонд України, пише Громадське.
Будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань: пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші. Також внаслідок обстрілу загорілася частина приміщення та господарської споруди.
Наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Приймання та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону.
Для розв’язання питань, пов'язаних із пенсійним забезпеченням, субсидіями та пільгами, страховими виплатами громадяни можуть звертатися до будь-яких сервісних центрів Пенсійного фонду України, за телефоном контакт-центру: 0 800 503 753, або онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
Це вже не перше влучання у сервісні центри Пенсійного фонду. За час великої війни зазнавали пошкоджень або руйнувань приміщення в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській областях та у столиці.
Загалом щонайменше 36 приміщень Фонду було пошкоджено чи зруйновано, 24 з яких вдалося відновити.
Що відомо про обстріли?
Уночі проти 13 березня війська рф запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 117 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Українські військові знешкодили 74 дрони.
Обласні військові адміністрації повідомляли про атаки на об’єкти інфраструктури у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Станом на ранок повідомлялося, що у Дніпрі постраждали троє людей — жінки віком 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
«Укрзалізниця» попередила про затримки низки потягів через атаку на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині.
В Охтирській громаді Сумщини три російські «шахеди» впали на територію гаражного кооперативу, минулося без постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили Міністерство соціальної політики України та Пенсійний фонд України, пише Громадське.
Будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань: пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші. Також внаслідок обстрілу загорілася частина приміщення та господарської споруди.
Наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Приймання та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону.
Для розв’язання питань, пов'язаних із пенсійним забезпеченням, субсидіями та пільгами, страховими виплатами громадяни можуть звертатися до будь-яких сервісних центрів Пенсійного фонду України, за телефоном контакт-центру: 0 800 503 753, або онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
Це вже не перше влучання у сервісні центри Пенсійного фонду. За час великої війни зазнавали пошкоджень або руйнувань приміщення в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській областях та у столиці.
Загалом щонайменше 36 приміщень Фонду було пошкоджено чи зруйновано, 24 з яких вдалося відновити.
Що відомо про обстріли?
Уночі проти 13 березня війська рф запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 117 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Українські військові знешкодили 74 дрони.
Обласні військові адміністрації повідомляли про атаки на об’єкти інфраструктури у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Станом на ранок повідомлялося, що у Дніпрі постраждали троє людей — жінки віком 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
«Укрзалізниця» попередила про затримки низки потягів через атаку на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині.
В Охтирській громаді Сумщини три російські «шахеди» впали на територію гаражного кооперативу, минулося без постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у скутериста в сумці виявили гранату: боєприпас знайшли ще в одного чоловіка, яки дебоширив вдома
Сьогодні, 12:32
У Кривому Розі росіяни поцілили в будівлю сервісного центру Пенсійного фонду: четверо поранених
Сьогодні, 11:55
На Волині згоріла літня кухня
Сьогодні, 10:46