У Кривому Розі росіяни поцілили в будівлю сервісного центру Пенсійного фонду: четверо поранених





Про це повідомили Міністерство соціальної політики України та Пенсійний фонд України, пише



Будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань: пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші. Також внаслідок обстрілу загорілася частина приміщення та господарської споруди.



Наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Приймання та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону.



Для розв’язання питань, пов'язаних із пенсійним забезпеченням, субсидіями та пільгами, страховими виплатами громадяни можуть звертатися до будь-яких сервісних центрів Пенсійного фонду України, за телефоном контакт-центру: 0 800 503 753, або онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.



Це вже не перше влучання у сервісні центри Пенсійного фонду. За час великої війни зазнавали пошкоджень або руйнувань приміщення в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській областях та у столиці.



Загалом щонайменше 36 приміщень Фонду було пошкоджено чи зруйновано, 24 з яких вдалося відновити.



Що відомо про обстріли?



Уночі проти 13 березня війська рф запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 117 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Українські військові знешкодили 74 дрони.



Обласні військові адміністрації повідомляли про атаки на об’єкти інфраструктури у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.



Станом на ранок повідомлялося, що у Дніпрі постраждали троє людей — жінки віком 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.



«Укрзалізниця» попередила про затримки низки потягів через атаку на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині.



В Охтирській громаді Сумщини три російські «шахеди» впали на територію гаражного кооперативу, минулося без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок обстрілу Кривого Рогу постраждали чотири працівники Головного управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області.Про це повідомили Міністерство соціальної політики України та Пенсійний фонд України, пише Громадське Будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань: пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші. Також внаслідок обстрілу загорілася частина приміщення та господарської споруди.Наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Приймання та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону.Для розв’язання питань, пов'язаних із пенсійним забезпеченням, субсидіями та пільгами, страховими виплатами громадяни можуть звертатися до будь-яких сервісних центрів Пенсійного фонду України, за телефоном контакт-центру: 0 800 503 753, або онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.Це вже не перше влучання у сервісні центри Пенсійного фонду. За час великої війни зазнавали пошкоджень або руйнувань приміщення в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській областях та у столиці.Загалом щонайменше 36 приміщень Фонду було пошкоджено чи зруйновано, 24 з яких вдалося відновити.Уночі проти 13 березня війська рф запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 117 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Українські військові знешкодили 74 дрони.Обласні військові адміністрації повідомляли про атаки на об’єкти інфраструктури у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.Станом на ранок повідомлялося, що у Дніпрі постраждали троє людей — жінки віком 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.«Укрзалізниця» попередила про затримки низки потягів через атаку на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині.В Охтирській громаді Сумщини три російські «шахеди» впали на територію гаражного кооперативу, минулося без постраждалих.

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