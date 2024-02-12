На Волині у скутериста в сумці виявили гранату: боєприпас знайшли ще в одного чоловіка, яки дебоширив вдома

Поліцейські вилучили у двох волинян гранати із запалами.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Факти незаконного поводження з боєприпасами зафіксували у Володимирському та Маневицькому районах.Учора, 12 березня, під час відпрацювання виклику про домашнє насильство, поліцейські виявили у 50-річного жителя Павлівської громади гранату Ф-1 та запал.Також, цього ж дня, у Маневичах, за порушення правил безпеки дорожнього руху, співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили електроскутер.За кермом двоколісного перебував 44-річний житель Колок, який знаходився у стані сп’яніння.Під час огляду транспортного засобу, поліцейські виявили у сумці також гранату Ф-1 і запал до неї.На місцях працювали спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, слідчо-оперативна група поліції.Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.За обома фактами незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Окрім того, за вчинення домашнього насильства на жителя Павлівської громади поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2, а на водія-порушника – за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.