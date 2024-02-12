На Волині у скутериста в сумці виявили гранату: боєприпас знайшли ще в одного чоловіка, яки дебоширив вдома

На Волині у скутериста в сумці виявили гранату: боєприпас знайшли ще в одного чоловіка, яки дебоширив вдома
Поліцейські вилучили у двох волинян гранати із запалами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Факти незаконного поводження з боєприпасами зафіксували у Володимирському та Маневицькому районах.

Учора, 12 березня, під час відпрацювання виклику про домашнє насильство, поліцейські виявили у 50-річного жителя Павлівської громади гранату Ф-1 та запал.

Також, цього ж дня, у Маневичах, за порушення правил безпеки дорожнього руху, співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили електроскутер.

За кермом двоколісного перебував 44-річний житель Колок, який знаходився у стані сп’яніння.

Під час огляду транспортного засобу, поліцейські виявили у сумці також гранату Ф-1 і запал до неї.

На місцях працювали спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, слідчо-оперативна група поліції.

Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.

За обома фактами незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
На Волині у скутериста в сумці виявили гранату: боєприпас знайшли ще в одного чоловіка, яки дебоширив вдома

Окрім того, за вчинення домашнього насильства на жителя Павлівської громади поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2, а на водія-порушника – за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
На Волині у скутериста в сумці виявили гранату: боєприпас знайшли ще в одного чоловіка, яки дебоширив вдома
На Волині у скутериста в сумці виявили гранату: боєприпас знайшли ще в одного чоловіка, яки дебоширив вдома

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Теги: волиняни, граната
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