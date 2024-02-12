На Волині у скутериста в сумці виявили гранату: боєприпас знайшли ще в одного чоловіка, яки дебоширив вдома
Сьогодні, 12:32
Поліцейські вилучили у двох волинян гранати із запалами.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Факти незаконного поводження з боєприпасами зафіксували у Володимирському та Маневицькому районах.
Учора, 12 березня, під час відпрацювання виклику про домашнє насильство, поліцейські виявили у 50-річного жителя Павлівської громади гранату Ф-1 та запал.
Також, цього ж дня, у Маневичах, за порушення правил безпеки дорожнього руху, співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили електроскутер.
За кермом двоколісного перебував 44-річний житель Колок, який знаходився у стані сп’яніння.
Під час огляду транспортного засобу, поліцейські виявили у сумці також гранату Ф-1 і запал до неї.
На місцях працювали спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, слідчо-оперативна група поліції.
Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.
За обома фактами незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Окрім того, за вчинення домашнього насильства на жителя Павлівської громади поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2, а на водія-порушника – за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Факти незаконного поводження з боєприпасами зафіксували у Володимирському та Маневицькому районах.
Учора, 12 березня, під час відпрацювання виклику про домашнє насильство, поліцейські виявили у 50-річного жителя Павлівської громади гранату Ф-1 та запал.
Також, цього ж дня, у Маневичах, за порушення правил безпеки дорожнього руху, співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили електроскутер.
За кермом двоколісного перебував 44-річний житель Колок, який знаходився у стані сп’яніння.
Під час огляду транспортного засобу, поліцейські виявили у сумці також гранату Ф-1 і запал до неї.
На місцях працювали спеціалісти управління вибухотехнічної служби області, слідчо-оперативна група поліції.
Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.
За обома фактами незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Окрім того, за вчинення домашнього насильства на жителя Павлівської громади поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2, а на водія-порушника – за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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