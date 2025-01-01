У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»

Мережа «Галя Балувана», яка стала однією з найвідоміших в Україні у сфері домашніх напівфабрикатів, проходить через значні зміни.Після семи років розвитку бренду один із її співзасновників,, ухвалив рішення залишити бізнес.Відтак, 13 магазинів бренду (10 з яких у Луцьку), які належали йому – припиняють роботу під маркою «Галя Балувана». Ці торгові точки тепер будуть працювати під брендом «MULTI COOK».Раніше у своєму дописі Володимир Матвійчук розповів, що тепер зосередиться на розвитку нових проєктів, у які він вірить і які, за його словами, принесуть багато нового для клієнтів.Ти часом, співзасновниця мережі «Галя Балувана», підтвердила зміни у команді. Вона зазначила, що тепер разом із чоловікомпродовжить розвивати бренд у співпраці з партнерами та франчайзі.