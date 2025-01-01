На Волині горіла квартира: опіки обличчя та рук отримав чоловік
Сьогодні, 14:51
У Ковелі під час пожежі в квартирі травмувався чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
12 березня о 21:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі у місті Ковелі.
На місце події скеровано чергові підрозділи 4 та 19 Державних пожежно-рятувальних частин з міста.
Рятувальники в складі двох ланок ГДЗС за допомогою водяного ствола о 22:36 ліквідували займання.
Через сильне задимлення надзвичайними під час пожежі за допомогою рятувальних капюшонів евакуювали двох людей з третього поверху.
Під час гасіння пожежі травмувався власник квартири 1993 р.н., його госпіталізовано до лікарні з термічними опіками рук та обличчя.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електроприладу.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
12 березня о 21:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі у місті Ковелі.
На місце події скеровано чергові підрозділи 4 та 19 Державних пожежно-рятувальних частин з міста.
Рятувальники в складі двох ланок ГДЗС за допомогою водяного ствола о 22:36 ліквідували займання.
Через сильне задимлення надзвичайними під час пожежі за допомогою рятувальних капюшонів евакуювали двох людей з третього поверху.
Під час гасіння пожежі травмувався власник квартири 1993 р.н., його госпіталізовано до лікарні з термічними опіками рук та обличчя.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електроприладу.
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