На Волині горіла квартира: опіки обличчя та рук отримав чоловік

У Ковелі під час пожежі в квартирі травмувався чоловік.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.12 березня о 21:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі у місті Ковелі.На місце події скеровано чергові підрозділи 4 та 19 Державних пожежно-рятувальних частин з міста.Рятувальники в складі двох ланок ГДЗС за допомогою водяного ствола о 22:36 ліквідували займання.Через сильне задимлення надзвичайними під час пожежі за допомогою рятувальних капюшонів евакуювали двох людей з третього поверху.Під час гасіння пожежі травмувався власник квартири 1993 р.н., його госпіталізовано до лікарні з термічними опіками рук та обличчя.Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електроприладу.