На Волині горіла квартира: опіки обличчя та рук отримав чоловік

На Волині горіла квартира: опіки обличчя та рук отримав чоловік
У Ковелі під час пожежі в квартирі травмувався чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

12 березня о 21:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі у місті Ковелі.

На місце події скеровано чергові підрозділи 4 та 19 Державних пожежно-рятувальних частин з міста.

Рятувальники в складі двох ланок ГДЗС за допомогою водяного ствола о 22:36 ліквідували займання.

Через сильне задимлення надзвичайними під час пожежі за допомогою рятувальних капюшонів евакуювали двох людей з третього поверху.

Під час гасіння пожежі травмувався власник квартири 1993 р.н., його госпіталізовано до лікарні з термічними опіками рук та обличчя.
На Волині горіла квартира: опіки обличчя та рук отримав чоловік

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електроприладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіла квартира: опіки обличчя та рук отримав чоловік
Сьогодні, 14:51
Стало відомо, коли у Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК
Сьогодні, 14:11
Окупанти поширили чергове відео з імовірною стратою беззбройних українських полонених, — Лубінець
Сьогодні, 13:48
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Сьогодні, 13:20
Дрони ГУР уразили замасковане виробництво безпілотників у Росії, – ЗМІ
Сьогодні, 13:08
Схожі новини
На Волині згоріла літня кухня На Волині згоріла літня кухня
Сьогодні, 10:46
«Вітер махне – кругом хати. Не штука то - пожар пустити»: в громаді на Волині показали наслідки спалювання сухої трави «Вітер махне – кругом хати. Не штука то - пожар пустити»: в громаді на Волині показали наслідки спалювання сухої трави
12 березень, 09:45
На Волині за минулу добу - понад 65 пожеж: горіли поля, ліси та торфовища На Волині за минулу добу - понад 65 пожеж: горіли поля, ліси та торфовища
11 березень, 11:13
На Волині чоловік ледве не спалив власну хату, на яку перекинувся вогонь від сухої трави На Волині чоловік ледве не спалив власну хату, на яку перекинувся вогонь від сухої трави
10 березень, 16:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіла квартира: опіки обличчя та рук отримав чоловік
Сьогодні, 14:51
 0
Стало відомо, коли у Луцьку відключатимуть гарячу воду. ГРАФІК
Сьогодні, 14:11
 0
Окупанти поширили чергове відео з імовірною стратою беззбройних українських полонених, — Лубінець
Сьогодні, 13:48
 0
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Сьогодні, 13:20
 0
Дрони ГУР уразили замасковане виробництво безпілотників у Росії, – ЗМІ
Сьогодні, 13:08
 0
Медіа
відео
1/8