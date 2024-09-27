У Львові жінка опинилася в реанімації після аборту в приватній клініці

У Львові жінка опинилася в реанімації після аборту в приватній клініці
Жінка потрапила у львівський медзаклад з гострою кровотечею після невдалого хірургічного втручання в одній з приватних клінік. Поліціянти відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили поліція Львівщини, пише Громадське.

Правоохоронці розповіли, що 12 березня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень щодо пацієнтки, доставленої у медзаклад з гострою кровотечею. Нею виявилася 28-річна жителька Запорізької області.

За попередніми даними, у лікарню жінку привезли після хірургічного втручання, яке їй проводили в одній з приватних клінік.

За інформацією Lviv.Media та Zaxid.net, жінці на 16 тижні вагітності робили аборт у приватній клініці. Під час операції пацієнтці пошкодили пряму кишку, почалася кровотеча, після того її доправили у Львівську обласну лікарню.

Медики обласної лікарні розповіли журналістам, що пацієнтку екстрено прооперували, вивели кишківник назовні та встановили стому. Вона перебуває у важкому стані в реанімації.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Максимальна санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

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Теги: Львів, жінка, операція
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