У Львові жінка опинилася в реанімації після аборту в приватній клініці
Сьогодні, 17:10
Жінка потрапила у львівський медзаклад з гострою кровотечею після невдалого хірургічного втручання в одній з приватних клінік. Поліціянти відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомили поліція Львівщини, пише Громадське.
Правоохоронці розповіли, що 12 березня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень щодо пацієнтки, доставленої у медзаклад з гострою кровотечею. Нею виявилася 28-річна жителька Запорізької області.
За попередніми даними, у лікарню жінку привезли після хірургічного втручання, яке їй проводили в одній з приватних клінік.
За інформацією Lviv.Media та Zaxid.net, жінці на 16 тижні вагітності робили аборт у приватній клініці. Під час операції пацієнтці пошкодили пряму кишку, почалася кровотеча, після того її доправили у Львівську обласну лікарню.
Медики обласної лікарні розповіли журналістам, що пацієнтку екстрено прооперували, вивели кишківник назовні та встановили стому. Вона перебуває у важкому стані в реанімації.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Максимальна санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.
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Про це повідомили поліція Львівщини, пише Громадське.
Правоохоронці розповіли, що 12 березня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень щодо пацієнтки, доставленої у медзаклад з гострою кровотечею. Нею виявилася 28-річна жителька Запорізької області.
За попередніми даними, у лікарню жінку привезли після хірургічного втручання, яке їй проводили в одній з приватних клінік.
За інформацією Lviv.Media та Zaxid.net, жінці на 16 тижні вагітності робили аборт у приватній клініці. Під час операції пацієнтці пошкодили пряму кишку, почалася кровотеча, після того її доправили у Львівську обласну лікарню.
Медики обласної лікарні розповіли журналістам, що пацієнтку екстрено прооперували, вивели кишківник назовні та встановили стому. Вона перебуває у важкому стані в реанімації.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Максимальна санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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