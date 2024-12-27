Луцька громада передала для воїнів квадрокоптери, РЕБи та акумулятори. ФОТО

Луцька громада вкотре долучилася до допомоги українським захисникам. Чергову допомогу отримала низка підрозділів.Про це повідомили на сторнці Луцькради.Сьогодні, 13 березня, для потреб військової частини А4115 передали квадрокоптер DJI MAVIC 3T Enterprise (Thermal), два квадрокоптери DJI Mavic 3 PRO, зарядну станцію EcoFlow Delta-2 та портативні радіоелектронні засоби протидії безпілотним літальним апаратам Шелтер 6М.Необхідне від нашої громади отримала і військова частина А4722. Зокрема для потреб першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів передали десять акумуляторних батарей DJI Mavic 3 Intelligent та квадрокоптер DJI Mavic 3 PRO.Отримала допомогу і військова частина А4123. Для потреб першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів передали десять FPV-дронів BEZPEKA PRO BPK-8 VERESEN-Т десять радіопередавачів VTX RuchFpv MAX Solo, десять аналогічних засобів з антеною та двадцять п'ять приймачів ELRS.Військовій частині А4941 передали два квадрокоптери DJI Mavic 3 PRO та інверторний генератор. А портативні радіоелектронні засоби протидії безпілотним літальним апаратам Шелтер 6М поїхали до військової частини А4733.Реагуючи на лист-прохання від військової частини А1788, Луцька міська рада передала її представникам навігаційний модуль UNA-3 CSFE з магнітометром у корпусі.