У ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу, – FT

У ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу, – FT
Британське видання Financial Times написало, що рішуче небажання Будапешта продовжити низку санкцій ЄС проти Росії в останні дні призвело до активізації обговорень серед держав-членів потреби того, аби позбавити Угорщину права голосу при ухваленні ключових рішень.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Згідно з публікацією, напередодні посли ЄС цілий день сперечалися з послом Угорщини в Брюсселі, який вимагав викреслити з санкційного списку російського олігарха Михаїла Фрідмана та ще сімох осіб. В іншому разі Будапешт погрожував відмовиться підтримати продовження частини антиросійських санкцій ще на пів року.

Зіткнувшись з можливістю того, що близько двох тисяч підсанкційних осіб, у тому числі Владімір Путін, можуть бути звільненими від санкцій через угорське вето, 26 послів погодились виключити трьох осіб зі списку. Щодо виключення ще одного прізвища домовилися тижнем раніше.

Зрештою, за даними джерел, санкції було вирішено продовжити на шість місяців.

Але остання спроба Угорщини шантажувати решту країн, щоб отримати переваги для Кремля, довела терпіння інших столиць до межі.

"Багато посадовців знову відкрито обговорюють можливість застосування проти Угорщини процедури, передбаченої статтею 7 – ядерного варіанту позбавлення країни-члена права голосу, – але при цьому повністю усвідомлюють політичні виклики та наслідки такого кроку", – йдеться у публікації.

Між тим, якщо Угорщина повторить свій шантаж у липні, коли будуть ухвалювати рішення про продовження економічних санкцій проти Росії, включно із заморожуванням державних росактивів в Європі, рішучість держав ЄС вжити заходів проти Будапешта може досягти апогею.

Непродовження санкцій могло би фактично розморозити до 30% від усього обсягу заморожених активів РФ. За оцінками, могло йтися про приблизно 60 млрд євро розморожених коштів або й дещо більше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Угорщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу, – FT
Сьогодні, 16:42
Мільйони людей загинуть, якщо ми не підпишемо з росією мир, - Трамп
Сьогодні, 16:04
Дощі, сніг, мороз та ожеледиця: яка погода чекає волинян 15-19 березня
Сьогодні, 15:40
Як троє ветеранів війни на Волині ремонтують авто побратимам. ВІДЕО
Сьогодні, 15:06
На Волині почали перевіряти ціни в аптеках. Куди скаржитись
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
Волинянин з групою ухилянтів хотів незаконно втекти до Угорщини. ВІДЕО Волинянин з групою ухилянтів хотів незаконно втекти до Угорщини. ВІДЕО
12 грудень, 2024, 05:28
Угорщина розгортає ППО. Усе через дозвіл Україні бити західною зброєю вглиб росії Угорщина розгортає ППО. Усе через дозвіл Україні бити західною зброєю вглиб росії
21 листопад, 2024, 10:16
Іран через Угорщину передав про готовність напасти на Ізраїль Іран через Угорщину передав про готовність напасти на Ізраїль
05 серпень, 2024, 22:38
Угорщина спростила умови в’їзду для росіян і білорусів, – ЗМІ Угорщина спростила умови в’їзду для росіян і білорусів, – ЗМІ
30 липень, 2024, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що таке протруйники насіння, і як вони працюють
Сьогодні, 16:56
 0
У ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу, – FT
Сьогодні, 16:42
 0
Мільйони людей загинуть, якщо ми не підпишемо з росією мир, - Трамп
Сьогодні, 16:04
 0
Гальмівна система: як зрозуміти, що настав час міняти колодки та диски
Сьогодні, 15:54
 0
Дощі, сніг, мороз та ожеледиця: яка погода чекає волинян 15-19 березня
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8