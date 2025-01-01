На війні з окупантами загинули двоє Героїв з Луцька – Олександр Скрипчук та Арсен Цехош

На війні з окупантами загинули двоє Героїв з Луцька – Олександр Скрипчук та Арсен Цехош
На фронті загинули двоє воїнів із Луцька: Скрипчук Олександр Феодосійович та Цехош Арсен Віталійович.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Скрипчук Олександр, 10.09.1975 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 5 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону.

Молодший сержант Скрипчук Олександр Феодосійович загинув 13.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.

Цехош Арсен, 02.04.1985 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду сапера інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти батальйону підтримки.

Солдат Цехош Арсен Віталійович загинув 13.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.

Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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