На війні з окупантами загинули двоє Героїв з Луцька – Олександр Скрипчук та Арсен Цехош

На фронті загинули двоє воїнів із Луцька:таПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Скрипчук Олександр, 10.09.1975 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 5 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону.Молодший сержант Скрипчук Олександр Феодосійович загинув 13.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.Цехош Арсен, 02.04.1985 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду сапера інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти батальйону підтримки.Солдат Цехош Арсен Віталійович загинув 13.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.