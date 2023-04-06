Погрожував підпалити: у Нововолинську чоловік напав на працівника газової служби

Погрожував підпалити: у Нововолинську чоловік напав на працівника газової служби
6-го березня у Нововолинську на одного з працівників газової служби напав 64-річний чоловік. Після нанесення тілесних ушкоджень, пенсіонер облив його легкозаймистою речовиною та погрожував підпалити.

Як стало відомо БУГу з власних джерел, таким чином чоловік хотів не допустити від’єднання його помешкання від газу через заборгованість.

Про подію йдеться й в ухвалі Нововолинського міського суду. Під час конфлікту із працівниками ТОВ «Газорозподільні мережі України», чоловік облив одного з них паливно-мастильної рідиною, після чого, дістав коробку сірників та погрожував підпалити.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 129 ККУ (Погроза вбивством). Слідство триває.

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Теги: газовик, напад, суд
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