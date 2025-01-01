«Не можна дати згорнути нашу армію до розміру миротворчого контингенту», - Палатний про червоні лінії на перемовинах





Про це Артур Палатний.



«Єдина реальна гарантія існування України та існування мирної Європи – це Збройні сили України. Головна річ, яку категорично не можна обговорювати в перемовинах з США, ЄС і Росією – це будь-які послаблення, зменшення чи обмеження ЗСУ. Не можна дати згорнути нашу армію до розміру миротворчого контингенту з гігантом-людожером під боком. Якщо ми на це погодимось, територія не матиме жодного значення, як і будь-чиї гарантії безпеки. ЗСУ мають бути сталою величиною серед усіх перемінних у формулі майбутнього миру», - написав Артур Палатний.



Також не може обговорюватись зменшення нашого ВПК, наголосив Палатний.



«Жодного скорочення ракетних програм, програм з виготовлення дронів та іншої зброї! Ми вже проходили снарядний голод від затягування з постачанням ракет, наданих іншими державами. Скорочення цих програм – це перетворення навіть численної армії на гарматне м’ясо. Ми ж повинні за найвищу цінність мати життя захисників та захисниць», - наголосив він.



Палатний також розповів, яким бачать майбутнє ЗСУ в партії УДАР.



Перш за все це має бути 500-тисячна професійна технологічна армія, ядро якої складатимуть військові, які повернуться з фронту та виявлять бажання захищати Україну далі.



«Чим більшими та сильнішими будуть ЗСУ, тим меншим у росіян буде бажання «павтаріть». Тим триваліше на Європейському континенті буде мир та спокій», - наголосив Палатний.



Мінімальний рівень зарплати військового має бути не нижчим за той, що зараз отримують бійці на передовій, аби військова служба залишалася престижною та забезпечувала гідний рівень життя.



«Цифра у десяток мільярдів євро не є значною сумою для масштабів ЄС, який натомість отримає потужну стіну захисту на кордоні з «одичалими». І задача української влади пояснити європейцям, що сильна армія України на європейських кордонах – це вигідна інвестиція в їхню безпеку. І платити за це мають наші європейські партнери», - упевнений Палатний.



Він також зазначив, що Україна розробила унікальні ракетні та дронові технології, які стануть основою стратегії сучасних армій світу. І ці напрацювання потрібно обов’язково зберегти та розвинути.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час майбутніх перемовин в жодному разі не можна обговорювати скорочення Збройних Сил України та військово-промислового комплексу. Україна має зберегти 500-тисячну професійну та технологічну армію з достойними зарплатами, а також дронові та ракетні програми.Про це повідомив виданню «РБК-Україна» перший заступник голови партії «УДАР Віталія Кличка», голова ЦВК партії«Єдина реальна гарантія існування України та існування мирної Європи – це Збройні сили України. Головна річ, яку категорично не можна обговорювати в перемовинах з США, ЄС і Росією – це будь-які послаблення, зменшення чи обмеження ЗСУ. Не можна дати згорнути нашу армію до розміру миротворчого контингенту з гігантом-людожером під боком. Якщо ми на це погодимось, територія не матиме жодного значення, як і будь-чиї гарантії безпеки. ЗСУ мають бути сталою величиною серед усіх перемінних у формулі майбутнього миру», - написав Артур Палатний.Також не може обговорюватись зменшення нашого ВПК, наголосив Палатний.«Жодного скорочення ракетних програм, програм з виготовлення дронів та іншої зброї! Ми вже проходили снарядний голод від затягування з постачанням ракет, наданих іншими державами. Скорочення цих програм – це перетворення навіть численної армії на гарматне м’ясо. Ми ж повинні за найвищу цінність мати життя захисників та захисниць», - наголосив він.Палатний також розповів, яким бачать майбутнє ЗСУ в партії УДАР.Перш за все це має бути 500-тисячна професійна технологічна армія, ядро якої складатимуть військові, які повернуться з фронту та виявлять бажання захищати Україну далі.«Чим більшими та сильнішими будуть ЗСУ, тим меншим у росіян буде бажання «павтаріть». Тим триваліше на Європейському континенті буде мир та спокій», - наголосив Палатний.Мінімальний рівень зарплати військового має бути не нижчим за той, що зараз отримують бійці на передовій, аби військова служба залишалася престижною та забезпечувала гідний рівень життя.«Цифра у десяток мільярдів євро не є значною сумою для масштабів ЄС, який натомість отримає потужну стіну захисту на кордоні з «одичалими». І задача української влади пояснити європейцям, що сильна армія України на європейських кордонах – це вигідна інвестиція в їхню безпеку. І платити за це мають наші європейські партнери», - упевнений Палатний.Він також зазначив, що Україна розробила унікальні ракетні та дронові технології, які стануть основою стратегії сучасних армій світу. І ці напрацювання потрібно обов’язково зберегти та розвинути.

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