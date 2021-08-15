У лютому на Волині знизилися ціни на одяг та взуття

У лютому на Волині знизилися ціни на одяг та взуття
У лютому у Волинській області зафіксували зниження цін на одяг та взуття в межах 3,3%.

Про це інформує Управління статистики у Волинській області, - інформує ВолиньUA.

Споживчі ціни в області, як і в Україні, у лютому 2025 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 0,8%, з початку року – на 2,0%.

На споживчому ринку області у лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше подорожчали яйця, соняшникова олія, рис (на 5,4–4,4%). Підвищилися ціни на продукти переробки зернових, сметану, фрукти, сири, м'ясо птиці, макаронні вироби, безалкогольні напої на 3,5–0,5%. Разом з тим подешевшали цукор, яловичина та телятина, сало, овочі на 3,4–0,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, зокрема, на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,3%, в т.ч. одяг – на 3,5%, взуття – на 2,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,7% відбулося за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,8% і фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання вартості проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,8% і палива та мастил на 0,9%. Водночас подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті на 0,4%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням інтернету на 3,4%.

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Теги: статистика, ціни, волинь
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