Дата вступу України до ЄС вже відома – Стефанішина

Дата вступу України до ЄС вже відома – Стефанішина
Україна вступить до Європейського Союзу у 2030 році.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина на "Саміті експортерів 2025", передає ТСН з посиланням на Forbes.

Стефанішина прокоментувала слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що з нинішнім темпом реформ Україна може вступити в ЄС до 2030 року.

"Україна буде членом Європейського Союзу у 2030 році. Це фактично вже ухвалене рішення", – сказала міністерка юстиції.

За словами Стефанішиної, реалістичність намірів ЄС підтверджується тим, що бюджет Євросоюзу на 2026-32/33 роки формується з врахуванням членства України.

Також міністерка пояснила, що серйозність намірів ЄС також можна оцінювати по зусиллях Угорщини з блокування їх реалізації.

Стефанішина зазначила, що частина законодавства для інтеграції України в ЄС буде розроблена у 2025-2026-х та ухвалена у 2027 році. Зокрема, не буде відтермінувань впровадження норм ЄС.

За її словами членство України в ЄС у 2030 році цілком реалістичне, адже чимало українських секторів уже інтегровані в Європейський Союз.

"Це сфера телекомунікаційних послуг, торгівельна, транспортна та митна лібералізації, енергетичні ринки", – уточнила Стефанішина.

Віцепрем'єрка зазначила, що є проблемні питання, "але рівень інтеграції вже високий, багато міфів і загроз вже знято".

"Аграрний сектор залишається тригером, але більшість питань вже не викликають занепокоєння", – додала вона.

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Теги: ЄС, вступ України
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