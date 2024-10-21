Дата вступу України до ЄС вже відома – Стефанішина





Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина на "Саміті експортерів 2025", передає



Стефанішина прокоментувала слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що з нинішнім темпом реформ Україна може вступити в ЄС до 2030 року.



"Україна буде членом Європейського Союзу у 2030 році. Це фактично вже ухвалене рішення", – сказала міністерка юстиції.



За словами Стефанішиної, реалістичність намірів ЄС підтверджується тим, що бюджет Євросоюзу на 2026-32/33 роки формується з врахуванням членства України.



Також міністерка пояснила, що серйозність намірів ЄС також можна оцінювати по зусиллях Угорщини з блокування їх реалізації.



Стефанішина зазначила, що частина законодавства для інтеграції України в ЄС буде розроблена у 2025-2026-х та ухвалена у 2027 році. Зокрема, не буде відтермінувань впровадження норм ЄС.



За її словами членство України в ЄС у 2030 році цілком реалістичне, адже чимало українських секторів уже інтегровані в Європейський Союз.



"Це сфера телекомунікаційних послуг, торгівельна, транспортна та митна лібералізації, енергетичні ринки", – уточнила Стефанішина.



Віцепрем'єрка зазначила, що є проблемні питання, "але рівень інтеграції вже високий, багато міфів і загроз вже знято".



"Аграрний сектор залишається тригером, але більшість питань вже не викликають занепокоєння", – додала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вступить до Європейського Союзу у 2030 році.Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиціїна "Саміті експортерів 2025", передає ТСН з посиланням на Forbes.Стефанішина прокоментувала слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що з нинішнім темпом реформ Україна може вступити в ЄС до 2030 року."Україна буде членом Європейського Союзу у 2030 році. Це фактично вже ухвалене рішення", – сказала міністерка юстиції.За словами Стефанішиної, реалістичність намірів ЄС підтверджується тим, що бюджет Євросоюзу на 2026-32/33 роки формується з врахуванням членства України.Також міністерка пояснила, що серйозність намірів ЄС також можна оцінювати по зусиллях Угорщини з блокування їх реалізації.Стефанішина зазначила, що частина законодавства для інтеграції України в ЄС буде розроблена у 2025-2026-х та ухвалена у 2027 році. Зокрема, не буде відтермінувань впровадження норм ЄС.За її словами членство України в ЄС у 2030 році цілком реалістичне, адже чимало українських секторів уже інтегровані в Європейський Союз."Це сфера телекомунікаційних послуг, торгівельна, транспортна та митна лібералізації, енергетичні ринки", – уточнила Стефанішина.Віцепрем'єрка зазначила, що є проблемні питання, "але рівень інтеграції вже високий, багато міфів і загроз вже знято"."Аграрний сектор залишається тригером, але більшість питань вже не викликають занепокоєння", – додала вона.

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