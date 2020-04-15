В Україні нарахували 3000 мільйонерів: наймолодшому 3 роки, найстаршому – 96

В Україні нарахували 3000 мільйонерів: наймолодшому 3 роки, найстаршому – 96
У січні-лютому 2025 року 3186 громадян України відзвітували про отримані минулого року доходи у розмірі понад 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби, пише Економічна правда.

Загальна сума задекларованих ними доходів становить 21,8 млрд грн. Вони заплатять 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.

За інформацією ДПС, наймолодшому мільйонеру 3,5 року. Його уповноваженою особою задекларовано доходи у вигляді успадкування (отримання в дарунок) майна не від членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення.

Найстарша мільйонерка – 96-річна мешканка Києва, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів.

Всього за два місяці поточного року громадяни подали понад 44 000 декларацій, за результатами яких задекларовано доходи на суму 36,2 млрд грн. Це на 62% або на 13,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Теги: мільйонери, Україна
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