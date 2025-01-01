Трамп відхрестився від обіцянки закінчити війну за 24 години





Про це повідомляють американські ЗМІ, передає



“Ну, насправді, я трохи жартував, коли говорив це. Але я дійсно хочу це владнати. І думаю, що мені це вдасться”, – заявив Трамп.



При цьому він не уточнив, які саме кроки планує вжити для припинення бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент США Дональд Трамп заявив, що його обіцянка закінчити війну в Україні за 24 години була жартом, однак він усе ще переконаний, що зможе досягти миру.Про це повідомляють американські ЗМІ, передає ТСН “Ну, насправді, я трохи жартував, коли говорив це. Але я дійсно хочу це владнати. І думаю, що мені це вдасться”, – заявив Трамп.При цьому він не уточнив, які саме кроки планує вжити для припинення бойових дій.

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