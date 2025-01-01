Трамп відхрестився від обіцянки закінчити війну за 24 години

Трамп відхрестився від обіцянки закінчити війну за 24 години
Президент США Дональд Трамп заявив, що його обіцянка закінчити війну в Україні за 24 години була жартом, однак він усе ще переконаний, що зможе досягти миру.

Про це повідомляють американські ЗМІ, передає ТСН.

“Ну, насправді, я трохи жартував, коли говорив це. Але я дійсно хочу це владнати. І думаю, що мені це вдасться”, – заявив Трамп.

При цьому він не уточнив, які саме кроки планує вжити для припинення бойових дій.

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Теги: Зеленський, Трамп, війна, допомога США
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