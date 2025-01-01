Трамп відхрестився від обіцянки закінчити війну за 24 години
Сьогодні, 03:11
Президент США Дональд Трамп заявив, що його обіцянка закінчити війну в Україні за 24 години була жартом, однак він усе ще переконаний, що зможе досягти миру.
Про це повідомляють американські ЗМІ, передає ТСН.
“Ну, насправді, я трохи жартував, коли говорив це. Але я дійсно хочу це владнати. І думаю, що мені це вдасться”, – заявив Трамп.
При цьому він не уточнив, які саме кроки планує вжити для припинення бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють американські ЗМІ, передає ТСН.
“Ну, насправді, я трохи жартував, коли говорив це. Але я дійсно хочу це владнати. І думаю, що мені це вдасться”, – заявив Трамп.
При цьому він не уточнив, які саме кроки планує вжити для припинення бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Трамп відхрестився від обіцянки закінчити війну за 24 години
Сьогодні, 03:11
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Дата вступу України до ЄС вже відома – Стефанішина
14 березень, 23:19
У лютому на Волині знизилися ціни на одяг та взуття
14 березень, 22:43