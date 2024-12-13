Коли садити картоплю 2025 року: важливе правило для високого врожаю
Сьогодні, 05:07
З огляду на клімат України картоплю зазвичай висаджують у квітні або на початку травня. Це стосується типового домашнього господарства, яке вирощує овочі для особистих потреб. Такий час садіння є найкращим. Звісно, є винятки, зокрема для південних регіонів і низовин Закарпаття. Якщо погода дозволяє, картоплю можна висаджувати навіть наприкінці березня.
Як підготувати картоплю до садіння: основні правила
Це, напевно, найважливіший крок перед садінням. Для того, щоб картопля добре проросла, потрібно правильно підготувати її до цього етапу. Для пророщування картоплю виносять з погреба до теплого приміщення, але не на пряме сонячне світло.
Основні правила пророщування:
Приблизно за 20–25 днів до садіння перенесіть картоплю в тепле, світле місце, але без прямого сонячного проміння. Ідеальна температура для пророщування – від +14 до +18 градусів. Для садіння підходять паростки довжиною 2–3 см.
Час проростання може змінюватися залежно від сорту картоплі. Тому важливо уважно стежити за процесом, оскільки занадто довгі паростки, як і зовсім не пророслі, також не є оптимальними.
Коли садити картоплю в квітні 2025 року
Конкретної дати для садіння картоплі у квітні не існує, оскільки вона залежить від температури повітря та ґрунту.
Найкращий час – коли температура ґрунту досягне +10...+12 градусів. В таких умовах картопля швидко почне розвиватися. Це своєрідне "золоте правило" для отримання гарного врожаю. Такі температури зазвичай встановлюються в більшості регіонів України в середині квітня.
Якщо ж посадити за температури ґрунту, скажімо, +8...+10, процес проростання буде просто повільнішим, але особливих проблем не виникне.
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Як підготувати картоплю до садіння: основні правила
Це, напевно, найважливіший крок перед садінням. Для того, щоб картопля добре проросла, потрібно правильно підготувати її до цього етапу. Для пророщування картоплю виносять з погреба до теплого приміщення, але не на пряме сонячне світло.
Основні правила пророщування:
Приблизно за 20–25 днів до садіння перенесіть картоплю в тепле, світле місце, але без прямого сонячного проміння. Ідеальна температура для пророщування – від +14 до +18 градусів. Для садіння підходять паростки довжиною 2–3 см.
Час проростання може змінюватися залежно від сорту картоплі. Тому важливо уважно стежити за процесом, оскільки занадто довгі паростки, як і зовсім не пророслі, також не є оптимальними.
Коли садити картоплю в квітні 2025 року
Конкретної дати для садіння картоплі у квітні не існує, оскільки вона залежить від температури повітря та ґрунту.
Найкращий час – коли температура ґрунту досягне +10...+12 градусів. В таких умовах картопля швидко почне розвиватися. Це своєрідне "золоте правило" для отримання гарного врожаю. Такі температури зазвичай встановлюються в більшості регіонів України в середині квітня.
Якщо ж посадити за температури ґрунту, скажімо, +8...+10, процес проростання буде просто повільнішим, але особливих проблем не виникне.
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