Коли садити картоплю 2025 року: важливе правило для високого врожаю

З огляду на клімат України картоплю зазвичай висаджують у квітні або на початку травня. Це стосується типового домашнього господарства, яке вирощує овочі для особистих потреб. Такий час садіння є найкращим. Звісно, є винятки, зокрема для південних регіонів і низовин Закарпаття. Якщо погода дозволяє, картоплю можна висаджувати навіть наприкінці березня.Це, напевно, найважливіший крок перед садінням. Для того, щоб картопля добре проросла, потрібно правильно підготувати її до цього етапу. Для пророщування картоплю виносять з погреба до теплого приміщення, але не на пряме сонячне світло.Основні правила пророщування:Приблизно за 20–25 днів до садіння перенесіть картоплю в тепле, світле місце, але без прямого сонячного проміння. Ідеальна температура для пророщування – від +14 до +18 градусів. Для садіння підходять паростки довжиною 2–3 см.Час проростання може змінюватися залежно від сорту картоплі. Тому важливо уважно стежити за процесом, оскільки занадто довгі паростки, як і зовсім не пророслі, також не є оптимальними.Конкретної дати для садіння картоплі у квітні не існує, оскільки вона залежить від температури повітря та ґрунту.Найкращий час – коли температура ґрунту досягне +10...+12 градусів. В таких умовах картопля швидко почне розвиватися. Це своєрідне "золоте правило" для отримання гарного врожаю. Такі температури зазвичай встановлюються в більшості регіонів України в середині квітня.Якщо ж посадити за температури ґрунту, скажімо, +8...+10, процес проростання буде просто повільнішим, але особливих проблем не виникне.