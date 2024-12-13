Коли садити картоплю 2025 року: важливе правило для високого врожаю

Коли садити картоплю 2025 року: важливе правило для високого врожаю
З огляду на клімат України картоплю зазвичай висаджують у квітні або на початку травня. Це стосується типового домашнього господарства, яке вирощує овочі для особистих потреб. Такий час садіння є найкращим. Звісно, є винятки, зокрема для південних регіонів і низовин Закарпаття. Якщо погода дозволяє, картоплю можна висаджувати навіть наприкінці березня.

Як підготувати картоплю до садіння: основні правила

Це, напевно, найважливіший крок перед садінням. Для того, щоб картопля добре проросла, потрібно правильно підготувати її до цього етапу. Для пророщування картоплю виносять з погреба до теплого приміщення, але не на пряме сонячне світло.

Основні правила пророщування:

Приблизно за 20–25 днів до садіння перенесіть картоплю в тепле, світле місце, але без прямого сонячного проміння. Ідеальна температура для пророщування – від +14 до +18 градусів. Для садіння підходять паростки довжиною 2–3 см.

Час проростання може змінюватися залежно від сорту картоплі. Тому важливо уважно стежити за процесом, оскільки занадто довгі паростки, як і зовсім не пророслі, також не є оптимальними.

Коли садити картоплю в квітні 2025 року

Конкретної дати для садіння картоплі у квітні не існує, оскільки вона залежить від температури повітря та ґрунту.

Найкращий час – коли температура ґрунту досягне +10...+12 градусів. В таких умовах картопля швидко почне розвиватися. Це своєрідне "золоте правило" для отримання гарного врожаю. Такі температури зазвичай встановлюються в більшості регіонів України в середині квітня.

Якщо ж посадити за температури ґрунту, скажімо, +8...+10, процес проростання буде просто повільнішим, але особливих проблем не виникне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: картопля, посадка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли садити картоплю 2025 року: важливе правило для високого врожаю
Сьогодні, 05:07
Трамп відхрестився від обіцянки закінчити війну за 24 години
Сьогодні, 03:11
В Україні нарахували 3000 мільйонерів: наймолодшому 3 роки, найстаршому – 96
Сьогодні, 01:30
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Дата вступу України до ЄС вже відома – Стефанішина
14 березень, 23:19
Схожі новини
Скільки у Луцьку коштує перша молода картопля Скільки у Луцьку коштує перша молода картопля
13 березень, 08:20
В Україні знову дорожчає картопля В Україні знову дорожчає картопля
26 січень, 22:12
В Україні перед святами картопля подорожчала на 22% В Україні перед святами картопля подорожчала на 22%
13 грудень, 2024, 23:19
Б'є рекорди: картопля в Луцьку не падає в ціні Б'є рекорди: картопля в Луцьку не падає в ціні
06 грудень, 2024, 22:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли садити картоплю 2025 року: важливе правило для високого врожаю
Сьогодні, 05:07
 0
Трамп відхрестився від обіцянки закінчити війну за 24 години
Сьогодні, 03:11
 0
В Україні нарахували 3000 мільйонерів: наймолодшому 3 роки, найстаршому – 96
Сьогодні, 01:30
 0
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Дата вступу України до ЄС вже відома – Стефанішина
14 березень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8