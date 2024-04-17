У храмі на Волині під час читання Псалтиря засяяв хрест

У храмі святих Бориса і Гліба в селі Романів уже кілька років поспіль читають Невсипущий Псалтир під час Великого посту. У першу ніч читання в церкві сталося диво – засяяв хрест.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».Пані Валентина вже четвертий рік поспіль бере участь у читанні Невсипущого Псалтиря під час Великого посту. Жінка згадує, що вперше дізналася про цю молитовну традицію від священника й вирішила долучитися. Відтоді 40-денна молитва стала для неї особливим духовним шляхом, який вона проходить щороку.«Якщо почнеш, то не можна цього кидати, бо це вже буде гріх дуже великий. Кажуть, що читання Псалтиря, я читала таке в книзі, подібне до милостині святим», – каже Валентина.І згадує про дивовижний випадок, який стався в перший день читання Невсипущого Псалтиря.«В першу ніч читав отець Діонісій з нашою прихожанкою, коли ми поклони били. І от він подивився, звернув увагу, є в нас тут хрест такий – зверніть і ви увагу, він з такими зірочками... Ви знаєте, що він засвітився в першу ніч... Було чотири зірочки по краях з третьої години ночі до шостої ранку... Як я звела погляд і побачила, що світиться... Вже сумніви всякі відпадають, хоча їх і не було, але тут таке робиться. Ну вже віра така укріпляється і зміцнюється, тут вже немає навіть про що й думати і в чомусь там сумніватися», – розповіла про диво пані Валентина.До читання можуть долучитися всі охочі парафіяни згідно і списку, який веде священник храму. Записатися у список тепер не так просто, адже багато людей прагнуть долучитися до молитв за Україну та мир.«У цьому році настільки розписане читання Псалтиря, що коли я приходжу до храму, я була в неділю в храмі, думаю, треба записати, бо минулого тижня лише один раз прочитала. Ось я дивлюся – все розписано на цілий тиждень буквально. Навіть важко записатися в якийсь визначений час», – розповіла парафіянка Альона.Денис Клюковський або, як називають його в парафії, отець Діонісій розповідає, що спочатку його пропозицію щодо читання Невсипущого Псалтиря сприйняли скептично, однак з часом усе змінилося:«Парафіяни підтримали і сказали, що так, це треба робити, бо кожен на своєму фронті має працювати, кожен має наближати перемогу у міру тих сил, де він знаходиться».До села Романів завітав владика Михаїл. Він особисто навідав парафіян, щоб благословити їх на продовження читання та зазначив, що це велика благодать, яку можуть пронести далеко не всі.«Коли в тебе наступає момент умиротворення, ти заспокоюєшся, ти собі молишся і навколо тебе все стабілізується. Тобто нема оцих раптових якихось таких нервових зривів. Депресія – це тоже виведення з рівноваги. То Псалом – введення в рівновагу», – сказав митрополит.Молитва буде тривати до кінця посту. Читати є кому, адже зошит із охочими долучитися до читання Невсипущого Псалтиря, фактично списаний.