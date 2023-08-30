Російська армія втратила за добу в Україні ще понад 1100 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:



особового складу -‒ близько 892840 (+1180) осіб;

танків - 10315 (+2) од;

бойових броньованих машин - 21458 (+15) од;

артилерійських систем - 24483 (+28) од;

РСЗВ - 1315 (+1) од;

засоби ППО - 1103 (+0) од;

літаків 370 (+0) од;

гелікоптерів - 331 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29233 (+97);

крилаті ракети - 3121 (+0);

кораблі /катери - 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 40571 (+102) од;

спеціальна техніка - 3777 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських загарбників станом на 15 березня 2025 року. Згідно з офіційною статистикою, загальні втрати противника в живій силі від початку повномасштабного вторгнення досягли 892 840 осіб, з яких 1180 були ліквідовані за минулу добу.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:особового складу -‒ близько 892840 (+1180) осіб;танків - 10315 (+2) од;бойових броньованих машин - 21458 (+15) од;артилерійських систем - 24483 (+28) од;РСЗВ - 1315 (+1) од;засоби ППО - 1103 (+0) од;літаків 370 (+0) од;гелікоптерів - 331 (+0) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29233 (+97);крилаті ракети - 3121 (+0);кораблі /катери - 28 (+0) од;підводні човни - 1 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн - 40571 (+102) од;спеціальна техніка - 3777 (+0).

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