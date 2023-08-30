Російська армія втратила за добу в Україні ще понад 1100 окупантів
Сьогодні, 09:15
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських загарбників станом на 15 березня 2025 року. Згідно з офіційною статистикою, загальні втрати противника в живій силі від початку повномасштабного вторгнення досягли 892 840 осіб, з яких 1180 були ліквідовані за минулу добу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:
особового складу -‒ близько 892840 (+1180) осіб;
танків - 10315 (+2) од;
бойових броньованих машин - 21458 (+15) од;
артилерійських систем - 24483 (+28) од;
РСЗВ - 1315 (+1) од;
засоби ППО - 1103 (+0) од;
літаків 370 (+0) од;
гелікоптерів - 331 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29233 (+97);
крилаті ракети - 3121 (+0);
кораблі /катери - 28 (+0) од;
підводні човни - 1 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 40571 (+102) од;
спеціальна техніка - 3777 (+0).
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:
особового складу -‒ близько 892840 (+1180) осіб;
танків - 10315 (+2) од;
бойових броньованих машин - 21458 (+15) од;
артилерійських систем - 24483 (+28) од;
РСЗВ - 1315 (+1) од;
засоби ППО - 1103 (+0) од;
літаків 370 (+0) од;
гелікоптерів - 331 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29233 (+97);
крилаті ракети - 3121 (+0);
кораблі /катери - 28 (+0) од;
підводні човни - 1 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 40571 (+102) од;
спеціальна техніка - 3777 (+0).
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