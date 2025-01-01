Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 15 березня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 15 березня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

В суботу, 15 березня, очікується помірна сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, нездатній впливати на самопочуття людей.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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