Курс валют на 15 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 15 березня. Долар зріс у ціні ще на 2 коп. Євро впав аж на 16 коп., а злотий втратив 5 коп.
Про це стало відомо із сайту регулятора.
Курс долара
1 долар США – 41,52 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,00 (-16 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,71 (-5 коп.)
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Про це стало відомо із сайту регулятора.
Курс долара
1 долар США – 41,52 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,00 (-16 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,71 (-5 коп.)
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