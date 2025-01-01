Курс валют на 15 березня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це стало відомо із сайту регулятора.



Курс долара

1 долар США – 41,52 (+2 коп.)



Курс євро

1 євро – 45,00 (-16 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,71 (-5 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 15 березня. Долар зріс у ціні ще на 2 коп. Євро впав аж на 16 коп., а злотий втратив 5 коп.Про це стало відомо із сайту регулятора.Курс долара1 долар США – 41,52 (+2 коп.)Курс євро1 євро – 45,00 (-16 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,71 (-5 коп.)

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