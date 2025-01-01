Курс валют на 15 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 15 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 15 березня. Долар зріс у ціні ще на 2 коп. Євро впав аж на 16 коп., а злотий втратив 5 коп.

Про це стало відомо із сайту регулятора.

Курс долара
1 долар США – 41,52 (+2 коп.)

Курс євро
1 євро – 45,00 (-16 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,71 (-5 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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