Шацький нацпарк прибере самовільно встановлені споруди на пляжі Світязя
Сьогодні, 13:18
Споруду на пляжі Світязя демонтують, якщо потягом семи днів не знайдуть власників.
Про це повідомляють у Шацькому нацпарку, передає Район. Шацьк.
Адміністрація Шацького НПП повідомляє про виявлення самовільно встановленої тимчасової споруди, розміщеної на території парку без будь-яких дозвільних документів.
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У зв’язку з цим природоохоронці звертаються до можливого власника з проханням протягом 7 календарних днів з’явитися в Адміністрацію Шацького національного природного парку з метою розв'язання питання щодо демонтажу зазначеної вище тимчасової споруди.
Якщо у зазначений термін ніхто не відгукнеться, адміністрація парку змушена буде вжити заходів відповідно до чинного законодавства України.
Нагадаємо, у 2022 році правоохоронці викрили директорку Шацького національного парку Марію Христецьку на незаконних схемах збагачення.
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Про це повідомляють у Шацькому нацпарку, передає Район. Шацьк.
Адміністрація Шацького НПП повідомляє про виявлення самовільно встановленої тимчасової споруди, розміщеної на території парку без будь-яких дозвільних документів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няняя
У зв’язку з цим природоохоронці звертаються до можливого власника з проханням протягом 7 календарних днів з’явитися в Адміністрацію Шацького національного природного парку з метою розв'язання питання щодо демонтажу зазначеної вище тимчасової споруди.
Якщо у зазначений термін ніхто не відгукнеться, адміністрація парку змушена буде вжити заходів відповідно до чинного законодавства України.
Нагадаємо, у 2022 році правоохоронці викрили директорку Шацького національного парку Марію Христецьку на незаконних схемах збагачення.
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