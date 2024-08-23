Шацький нацпарк прибере самовільно встановлені споруди на пляжі Світязя





Про це повідомляють у Шацькому нацпарку, передає



Адміністрація Шацького НПП повідомляє про виявлення самовільно встановленої тимчасової споруди, розміщеної на території парку без будь-яких дозвільних документів.



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У зв’язку з цим природоохоронці звертаються до можливого власника з проханням протягом 7 календарних днів з’явитися в Адміністрацію Шацького національного природного парку з метою розв'язання питання щодо демонтажу зазначеної вище тимчасової споруди.



Якщо у зазначений термін ніхто не відгукнеться, адміністрація парку змушена буде вжити заходів відповідно до чинного законодавства України.



Нагадаємо, у 2022 році правоохоронці викрили директорку Шацького національного парку





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Споруду на пляжі Світязя демонтують, якщо потягом семи днів не знайдуть власників.Про це повідомляють у Шацькому нацпарку, передає Район. Шацьк Адміністрація Шацького НПП повідомляє про виявлення самовільно встановленої тимчасової споруди, розміщеної на території парку без будь-яких дозвільних документів.У зв’язку з цим природоохоронці звертаються до можливого власника з проханням протягом 7 календарних днів з’явитися в Адміністрацію Шацького національного природного парку з метою розв'язання питання щодо демонтажу зазначеної вище тимчасової споруди.Якщо у зазначений термін ніхто не відгукнеться, адміністрація парку змушена буде вжити заходів відповідно до чинного законодавства України.Нагадаємо, у 2022 році правоохоронці викрили директорку Шацького національного парку Марію Христецьку на незаконних схемах збагачення

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