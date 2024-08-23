Шацький нацпарк прибере самовільно встановлені споруди на пляжі Світязя

Шацький нацпарк прибере самовільно встановлені споруди на пляжі Світязя
Споруду на пляжі Світязя демонтують, якщо потягом семи днів не знайдуть власників.

Про це повідомляють у Шацькому нацпарку, передає Район. Шацьк.

Адміністрація Шацького НПП повідомляє про виявлення самовільно встановленої тимчасової споруди, розміщеної на території парку без будь-яких дозвільних документів.

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У зв’язку з цим природоохоронці звертаються до можливого власника з проханням протягом 7 календарних днів з’явитися в Адміністрацію Шацького національного природного парку з метою розв'язання питання щодо демонтажу зазначеної вище тимчасової споруди.

Якщо у зазначений термін ніхто не відгукнеться, адміністрація парку змушена буде вжити заходів відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, у 2022 році правоохоронці викрили директорку Шацького національного парку Марію Христецьку на незаконних схемах збагачення.


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Теги: світязь, демонтаж споруд
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