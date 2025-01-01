Як судять директорку Шацького нацпарку Марію Христецьку? ВІДЕО

Марії Христецької та її спільників триває понад півтора року, але вироку досі немає.







Гроші ділили між собою учасники схеми,



До справи причетні четверо працівників нацпарку та співмешканець Христецької Сергій Маковій.



Попри обвинувачення, Христецька досі керує установою, а судові засідання постійно переносять. Останнє відбулося 24 січня.



На ньому побували журналісти ВолиньPost. Деталі - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судовий процес щодо директорки Шацького національного паркута її спільників триває понад півтора року, але вироку досі немає. Христецьку звинувачують у шахрайстві та інших злочинах . У 2022 році вона оформила на роботу шість "фіктивних" працівників, які отримували зарплату, не працюючи.Гроші ділили між собою учасники схеми, завдавши державі збитків на близько мільйон гривень До справи причетні четверо працівників нацпарку та співмешканець ХристецькоїПопри обвинувачення, Христецька досі керує установою, а судові засідання постійно переносять. Останнє відбулося 24 січня.На ньому побували журналісти. Деталі - у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію