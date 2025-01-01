На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Каменя-Каширського.



Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:16 приборкали займання.



Причина загорання – встановлюється. Потерпілих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Фаринки Камінь-Каширського району горить житловий будинок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Каменя-Каширського.Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:16 приборкали займання.Причина загорання – встановлюється. Потерпілих немає.

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