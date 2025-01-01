На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 11:07
На лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Фаринки Камінь-Каширського району горить житловий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Каменя-Каширського.
Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:16 приборкали займання.
Причина загорання – встановлюється. Потерпілих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Каменя-Каширського.
Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:16 приборкали займання.
Причина загорання – встановлюється. Потерпілих немає.
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