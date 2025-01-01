На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
На лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Фаринки Камінь-Каширського району горить житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події скеровано черговий підрозділ 8 ДПРЧ з міста Каменя-Каширського.

Рятувальники за допомогою двох водяних стволів о 12:16 приборкали займання.

Причина загорання – встановлюється. Потерпілих немає.
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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