На Рівненщині чоловік на замовлення росії намагався підірвати колію перед вантажним потягом





Про це



Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну спробу рф влаштувати диверсію на українській залізниці.



За результатами комплексних заходів на Рівненщині затримано агента фсб, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію, яка використовується для вантажних перевезень.



Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати поставки військової допомоги на передову.



Утім, зловмисник не встиг цього зробити, оскільки СБУ затримала його біля колії «на гарячому».



За матеріалами справи, агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових.



У поле зору фсб він потрапив як ідейний прихильник рашизму та через бажання виїхати в росію, про що неодноразово писав у соцмережах.



Як встановило розслідування, фігурант отримав покрокову інструкцію від своїх російських кураторів: прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях.



Під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині.



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);



ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала агента фсб, який намагався підірвати колію перед вантажним потягом на Рівненщині.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну спробу рф влаштувати диверсію на українській залізниці.За результатами комплексних заходів на Рівненщині затримано агента фсб, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію, яка використовується для вантажних перевезень.Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати поставки військової допомоги на передову.Утім, зловмисник не встиг цього зробити, оскільки СБУ затримала його біля колії «на гарячому».За матеріалами справи, агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових.У поле зору фсб він потрапив як ідейний прихильник рашизму та через бажання виїхати в росію, про що неодноразово писав у соцмережах.Як встановило розслідування, фігурант отримав покрокову інструкцію від своїх російських кураторів: прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях.Під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині.Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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