Білорусь розпочала перевірку боєготовності армії із застосуванням розвідувальних та ударних дронів

Білорусь розпочала перевірку боєготовності армії із застосуванням розвідувальних та ударних дронів
Сьогодні, 3 лютого 2025 року, ЗС Білорусі розпочинають перевірку боєготовності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони РБ.

Як зазначається, під час перевірки оцінюватиметься готовність та здатність механізованих військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням.

Основні практичні дії відбуватимуться під час навчань і тренувань різного масштабу на полігонах та незнайомих ділянках місцевості.

Також стверджується, що в межах перевірки апробуватимуться "нові способи застосування розвідувальних та ударних безпілотних авіаційних комплексів при сумісному виконанні завдань із сухопутними військами та з активним використанням засобів радіоелектронної боротьби".

У Міноборони зазначають, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

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Теги: Білорусь, навчання
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