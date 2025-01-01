На Волині викрили злочинну групу, організовану начальником ТЦК: допомагали ухилятися від мобілізації





Про це журналістам



Передісторія

У листопаді 2024 року



За даними слідства, підозрювані отримали від двох військовозобов’язаних чоловіків 6 тисяч доларів США. За ці кошти підозрювані обіцяли поставити їх на військовий облік в РТЦК та СП, оновити облікові дані та видати військово-облікові документи.

Тоді двом фігурантам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



Було проведено обшуки за місцями їх проживання та роботи, вилучено 60 тисяч доларів США, понад 6 тисяч євро та 170 тисяч гривень.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу УСР у Волинській області та за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.





Що було далі?

У четвер, 30 січня, правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України з кваліфікуючою ознакою «вчинено організованою групою» трьом учасникам організованої злочинної групи.



Організатором був власне керівник одного з районних ТЦК Волинської області, виконавцями - начальник відділення даного територіального центру комплектування та приватний підприємець Камінь-Каширського району.



Як встановили працівники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції, фігуранти за 3 000 доларів США військовозобов’язаним громадянам «заднім числом» робили військово облікові документи про проходження комісії ВЛК і завантажували дані про непридатність в «Оберіг», що давало змогу уникати призову на військову службу до Збройних Сил України.



Загалом працівники поліції задокументували 13 фактів вимагання та одержання фігурантами «хабарів» на загальну суму 12 тис. доларів США.



Відомо також, що керівнику ТЦК днями в Печерському суді міста Києва буде обиратись запобіжний захід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кілька місяців тому ми повідомляли, що на Волині правоохоронці викрили начальника районного ТЦК, який за хабарі оновлював облікові дані військовозобов’язаних. Днями підозру оголосили і його спільникам, а справа набула масштабів організованої злочинної групи.Про це журналістам ВолиньPost стало відомо з власних джерел.У листопаді 2024 року правоохоронці викрили начальника одного із відділень РТЦК та СП у Волинській області та ще одного громадянина на хабарі.За даними слідства, підозрювані отримали від двох військовозобов’язаних чоловіків 6 тисяч доларів США. За ці кошти підозрювані обіцяли поставити їх на військовий облік в РТЦК та СП, оновити облікові дані та видати військово-облікові документи.Тоді двом фігурантам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).Було проведено обшуки за місцями їх проживання та роботи, вилучено 60 тисяч доларів США, понад 6 тисяч євро та 170 тисяч гривень.Досудове розслідування здійснювали слідчі ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу УСР у Волинській області та за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.У четвер, 30 січня, правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України з кваліфікуючою ознакою «вчинено організованою групою» трьом учасникам організованої злочинної групи.Організатором був власне керівник одного з районних ТЦК Волинської області, виконавцями - начальник відділення даного територіального центру комплектування та приватний підприємець Камінь-Каширського району.Як встановили працівники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції, фігуранти за 3 000 доларів США військовозобов’язаним громадянам «заднім числом» робили військово облікові документи про проходження комісії ВЛК і завантажували дані про непридатність в «Оберіг», що давало змогу уникати призову на військову службу до Збройних Сил України.Загалом працівники поліції задокументували 13 фактів вимагання та одержання фігурантами «хабарів» на загальну суму 12 тис. доларів США.Відомо також, що керівнику ТЦК днями в Печерському суді міста Києва буде обиратись запобіжний захід.

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