На Волині викрито начальника районного ТЦК, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам

На Волині викрито начальника районного ТЦК, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора начальнику одного із відділень РТЦК та СП у Волинській області і громадянину повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані отримали від двох військовозобов’язаних чоловіків 6 тис доларів США. За ці кошти підозрювані обіцяли поставити їх на військовий облік в РТЦК та СП, оновити облікові дані та видати військово-облікові документи.

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів.

Проведено обшуки за місцями їх проживання та роботи, вилучено 60 тис доларів США, понад 6 тис євро та 170 тис грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу УСР в Волинській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: ТЦК, хабар
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