На Волині викрито начальника районного ТЦК, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам
Сьогодні, 21:45
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора начальнику одного із відділень РТЦК та СП у Волинській області і громадянину повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, підозрювані отримали від двох військовозобов’язаних чоловіків 6 тис доларів США. За ці кошти підозрювані обіцяли поставити їх на військовий облік в РТЦК та СП, оновити облікові дані та видати військово-облікові документи.
Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів.
Проведено обшуки за місцями їх проживання та роботи, вилучено 60 тис доларів США, понад 6 тис євро та 170 тис грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу УСР в Волинській області ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, підозрювані отримали від двох військовозобов’язаних чоловіків 6 тис доларів США. За ці кошти підозрювані обіцяли поставити їх на військовий облік в РТЦК та СП, оновити облікові дані та видати військово-облікові документи.
Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів.
Проведено обшуки за місцями їх проживання та роботи, вилучено 60 тис доларів США, понад 6 тис євро та 170 тис грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу УСР в Волинській області ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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