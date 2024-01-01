На Волині викрито начальника районного ТЦК, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора начальнику одного із відділень РТЦК та СП у Волинській області і громадянину повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.За даними слідства, підозрювані отримали від двох військовозобов’язаних чоловіків 6 тис доларів США. За ці кошти підозрювані обіцяли поставити їх на військовий облік в РТЦК та СП, оновити облікові дані та видати військово-облікові документи.Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів.Проведено обшуки за місцями їх проживання та роботи, вилучено 60 тис доларів США, понад 6 тис євро та 170 тис грн.Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу УСР в Волинській області ДСР Нацполіції України.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.