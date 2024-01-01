Енергетики оголосили графік відключень світла на 21 листопада: який режим діятиме на Волині
Сьогодні, 22:41
По всій Україні 21 листопада з 7:00 до 22:00 діятимуть графіки відключення світла. Втім, обмежуватимуть подачу електроенергії не всім одразу: відключення відбуватимуться по чергах. Найскладніший період очікується з 11:00 до 19:00 – тоді відключатимуть світло одразу двом чергам.
Про це повідомили в "Укренерго". Там зазначили:
з 7:00 до 11:00 діятиме одна черга відключень;
з 11:00 до 19:00 – дві черги відключень
з 19:00 до 22:00 – одна черга відключень.
"Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", – йдеться у повідомленні.
При цьому там нагадали: причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. "Споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", – закликали в "Укренерго".
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Про це повідомили в "Укренерго". Там зазначили:
з 7:00 до 11:00 діятиме одна черга відключень;
з 11:00 до 19:00 – дві черги відключень
з 19:00 до 22:00 – одна черга відключень.
"Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", – йдеться у повідомленні.
При цьому там нагадали: причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. "Споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", – закликали в "Укренерго".
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