Енергетики оголосили графік відключень світла на 21 листопада: який режим діятиме на Волині

По всій Україні 21 листопада з 7:00 до 22:00 діятимуть графіки відключення світла. Втім, обмежуватимуть подачу електроенергії не всім одразу: відключення відбуватимуться по чергах. Найскладніший період очікується з 11:00 до 19:00 – тоді відключатимуть світло одразу двом чергам.Про це повідомили в "Укренерго". Там зазначили:з 7:00 до 11:00 діятиме одна черга відключень;з 11:00 до 19:00 – дві черги відключеньз 19:00 до 22:00 – одна черга відключень."Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", – йдеться у повідомленні.При цьому там нагадали: причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. "Споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", – закликали в "Укренерго".