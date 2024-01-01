На фронті загинув воїн з Волині Ігор Кобиш

На фронті загинув воїн з Волині Ігор Кобиш
На фронті загинув стрілець-санітар, солдат Ігор Іванович Кобиш 1974 року народження.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

«12 листопада цього року йому б виповнилося 50 років. Не судилося... Ігор Кобиш загинув 10 листопада під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нестерянка Запорізької області внаслідок мінометного обстрілу позицій наших воїнів», – йдеться у дописі.
На фронті загинув воїн з Волині Ігор Кобиш


Прощання з воїном відбудеться завтра, 21 листопада, в такому порядку:

• 11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;

• 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають захисника на кладовищі села Зелена, де проживають його батьки.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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