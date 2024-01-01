На фронті загинув воїн з Волині Ігор Кобиш

На фронті загинув стрілець-санітар, солдат1974 року народження.Про це повідомив міський голова Ковеля«12 листопада цього року йому б виповнилося 50 років. Не судилося... Ігор Кобиш загинув 10 листопада під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нестерянка Запорізької області внаслідок мінометного обстрілу позицій наших воїнів», – йдеться у дописі.Прощання з воїном відбудеться завтра, 21 листопада, в такому порядку:• 11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;• 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають захисника на кладовищі села Зелена, де проживають його батьки.