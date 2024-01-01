13 років за ґратами: волинянин, який на шкільному подвір'ї зґвалтував дитину, хотів оскаржити вирок

13 років за ґратами: волинянин, який на шкільному подвір'ї зґвалтував дитину, хотів оскаржити вирок
Волинський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким 20-річного чоловіка винуватим у зґвалтуванні малолітньої дитини. Йому призначено покарання – 13 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, передає ВСН.

Прокурори у суді довели, що житель одного з сіл Луцького району вчинив злочин у травні 2022 року. Він зґвалтував 4-річну дівчинку вдень на шкільному подвір’ї. Чоловік перебуває під вартою.

Відповідно до рішення суду, який набрав законної сили, інформацію про кривдника дитини внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

В ході судового розгляду прокурорами дотримано міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, а також Стандартів роботи прокурора у кримінальних провадженнях за участю дітей, дитина в судові засідання не викликалась, з метою уникнення психологічного стресу та повторного травмування малолітньої.

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Теги: згвалтування, суд, покарання
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